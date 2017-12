Henter hunder i privatfly for å redde dem fra avliving

De firbeinte passasjerer har vært gjennom mer enn de fleste kan overleve. Men den som har fått billett kan forlate elendigheten på første klasse.

Nå er det vel strengt tatt ingen egne seksjoner hverken for business- eller førsteklassepassasjerer i det lille propellflyet til «Flying Fur Animal Rescue». Derimot hender det at en passasjer inntar styrmannens stol. Et trygt pilotfang er heller ikke å forakte når man kanskje er en gatehund på sin aller første flyreise.

Da Paul Steklenski (45) fra Schwenksville i Pennsylvania sluttet i den amerikanske hæren tok han flysertifikat, kjøpte et fly og startet sin ideelle virksomhet: Hente hunder i omplasseringshjem og fly de til nye fosterfamilier.

– Kjernevirksomheten er å redde hunder fra avliving uten at det skal koste noe. I omplasseringssentrene får de bare opphold i en begrenset periode. Hvis de ikke blir adoptert bort innen en viss tid, blir de avlivet. De blir en del av meg. Jeg kan huske hver eneste flytur. Vi har hatt 871 dyr ombord til nå, skriver veteranen til VG.

Tidligere ledet han treningen av offiserer i Fort Knox i Kentucky. For fire år siden adopterte han omplasseringshunden Tessa. Det skulle bli starten på et nytt liv for Paul, og senere også for nesten tusen mishandlede og vanskjøttede hunder.

Paul begynte å tenke på hvordan han kunne hjelpe hundene til å finne et nytt hjem. Den opprinnelige planen var å bruke flyferdighetene for en organisasjon som tilbyr gratis flytransport for mennesker som trenger medisinsk behandling. Så ble det en slags kombinasjon av disse to.

Her kan du møte noen av hunde-passasjerene:

Ideell virksomhet

Nonprofit-organisasjonen «Flying Fur Animal Rescue» ble startet i 2015. Steklenski brukte i underkant av 600.000 kroner på et fly. I tillegg bruker han rundt 8000 kroner i måneden av egen lomme på virksomheten. Budsjettet holder til to månedlige flyturer, som regel i helgene. Effektiviteten i å bruke fly gjør at han får reddet mange flere enn om han brukte bilen, forklarer han.

– Hvorfor gjør du dette?

– Det er frigjørende. Jeg lever etter noen få, enkle regler. Ingen kommer herfra i live og du kan ikke ta med deg noe. Mitt favorittsitat er å starte der du er, bruke det du har og gjøre det du kan.

Foreløpig dekker organisasjonen et område på østkysten, fra omtrent Quebec i nord, til Indianapolis i vest og nesten ned til Sør-Carolina. Det er kostnadene som foreløpig setter grensene, og «Flying Fur Animal Rescue» samarbeider med andre frivillige, lignende organisasjoner.

De ansatte i organisasjonen får heller ikke lønn, og den flygende hundehjelpen driftes av donasjoner. De tar heller ikke på seg betalte oppdrag. Tjenesten er forbeholdt nødstilte, og er ikke noe turistkontor.

Må ha helseattest

Hundene får ikke boardingkort ved ombordstigning, men ett papir må være i orden: Prikkfri helseattest. Flyreisen skal være i tråd med amerikanske krav til transport mellom stater.

Paul forteller forklarer at hundene ser ut til å trives med flyreisen, og at mange sovner av vibrasjonene i kabinen. Men er det turbulens kan enkelte hunder, i likhet med mennesker, få litt opprørt mage og bli kvalme.

Vanligvis er et sted mellom åtte og tolv hunder med i maskinen. Valper må alltid sitte i bur, mens voksne passasjerer gjerne blir festet i grupper.

– Hender det at noe slår feil i redningsoppdraget?

– Hvis en hund blir adoptert bort og det ikke fungerer, hentes hunden tilbake igjen. Prioriteten er alltid dyrets sikkerhet og trygghet, skriver han.

– Og hva hender hvis en av passasjerene må på «toalettet» i løpet av flyturen?

– Det har skjedd at noen har gjort fra seg i buret.

