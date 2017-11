Fanget sjelden art på kamera: – Nesten uhørt å se denne i dagslys!

En borneotreleopard på tur med ungene ser du neppe igjen på en stund.

– Å se den i dagslys er nesten uhørt, og aldri sammen med ungene, sier Michael Gordon til Reuters.

Han fanget de oppsiktsvekkende bildene av moren og de to ungene mens de krysset en vei og forsvant inn i skogen i Deramakot i den malaysiske provinsen Sabah på øyen Borneo i Sørøst-Asia.

Kattedyrarten holder kun til til på Borneo og Sumatra, og det anslås at bare 700 av dem bor på et område som stadig minker på grunn av tyvjakt og avskoging. Ifølge WWF har dyrenes habitat skrumpet inn med en tidel de siste to tiårene.

UVANLIG SYN: Å fange ungene til den sjeldne arten på kamera er slett ikke hverdagskost.



Som treleoparden som lever på fastlandet, er borneotreleoparden ifølge Wikipedia et mellomstort kattedyr med korte kraftige ben, lang hale og store hogtenner formet som dolker. Selv om de to er fysisk like, ble den skilt ut som en egen art etter DNA-undersøkelser i 2007.

Den kan bli om lag 25 kilo og lever av lever av apekatter, små rådyr, fugler og øgler.