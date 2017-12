De siste «dansende bjørnene» reddet

De to aller siste «dansende bjørnene» i Nepal er reddet fra fangenskap.

Myndighetene i Nepal melder i kveld, julaften, at de to siste, kjente «dansende bjørnene» er funnet og reddet.

Dermed er det håp om at denne forlystelsestradisjonen, som daterer seg tilbake til høymiddelalderen, endelig er historie, ifølge nyhetsbyrået AFP.

«Dansende bjørner» blir fanget og kjøpt opp som unger lært opp til å danse på bakbena. Snutene blir piercet med glovarme ståltråder slik at de kan kontrolleres med et rykk i et tau.

Nepal, som er et selvstendig land i Himalaya, gjorde denne formen for dyreplaging forbudt allerede i 1973, men det er altså ikke før nå at praksisen endelig er over.

Politi og dyrevernsgrupper har i mer enn ett år jaktet på folkene som har holdt de to siste bjørnene i fangenskap. Denne uken sporet de dem til Rautahat-distriktet nær grensen til India.

TRAUMATISERTE: Dyrevernsaktivister sier den 19-årige hanbjørnen Rangila og Sridevi, en 17-årig hunbjørn viste synlige tegn på at de var traumatisterte. Foto: Handout , AFP

Piercet med ståltråd

Bjørnene ble funnet ved at eiernes mobiltelefoner ble sporet.

De to bjørnene er leppebjørner som har sitt naturlige utbredelsesområde på det indiske subkontinentet, fra Sri Lanka til Nepal, ifølge wikipedia.

Leppebjørner var engang tallrike, men regnes nå som sjeldne. De blir ca 1,80 meter høye og kan veie opptil 140 kilo. I India trodde man en tid at de var utryddet, men idag regnes bestanden til å være 7000-10 000 individer. I India ble den siste dansebjørnen løslatt i 2012.

Dyrevernsaktivister sier de to siste bjørnene, den 19-årige hannbjørnen Rangila og den 17-årige hunnbjørnen Sridevi, viste synlige tegn på at de var traumatiserte ved at de krøp redde frem og tilbake og sugde på potene sine, ifølge AFP.