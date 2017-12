Denne hunden er en genmanipulert klone

Det kinesiske selskapet Sino gene har nylig lyktes i å klone en genmanipulert hund. De har gitt hunden åreforkalkning med vilje.

Den hvite, brune og svarte beaglen Longlong er kliss lik hunden Apple. Det er fordi den er Apples klone.

Begge hundene lider av arteriosklerose, som ble kodet inn i genene til hunden Apple før den ble klonet. Formålet er å forske på sykdommen og en mulig kur, skriver CNN.

–Et gjennombrudd



Selskapet som står bak kloningen er det Beijing-baserte bioteknologiske selskapet Sino Gene. Ifølge CNN hevder Sino Gene at Longlong er den første hunden som har blitt klonet av en genmodifisert donor noensinne.

–Hunder deler flest arvelige sykdommer med mennesker, hvilket gjør dem til de beste modellene å studere, sier Feng Chong, teknisk direktør for Sino Gene til CNN.

Den første klonehunden noensinne var afghaneren Snuppy, som ble klonet av Sørkoreanske forskere i 2005.

Eugene Redmond, direktør for neuraltransplantasjon og reparasjon ved Yale universitets medisinske skole, bekrefter overfor CNN at å klone en hund fra en genmodifisert donor er et gjennombrudd.

I tillegg til Longlong har Sino Gene klonet ytterligere to hunder med den samme sykdommen. Disse har fått navnene Xixi og Nuonuo. Selv om hundene er født med en sykdom, har ingen symptomer blitt oppdaget ennå, skriver CNN.

SYK, MEN FRISK: Longlong er født med en sykdom, men har så langt ikke utviklet noen symptomer, skriver CNN. Foto: , Sino Gene Biotechnology

–Kloning er grusomt



Det teknologiske gjennombruddet blir ikke møtt med udelt positive reaksjoner. Kloning er et omstridt tema, og People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) har i en uttalelse stilt seg svært kritiske til Sino Genes arbeid.

«Kloning er ikke bare dyrt, det er fundamentalt grusomt», heter det i uttalelsen.

Også den norske dyrerettighetsorganisasjonen NOAH stiller seg negativt til kloning av dyr.

UETISK: Veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen, sier at kloning og annen forskning på dyr er svært uetisk. pressefoto: NOAH

–Kloning i seg selv er uetisk, da det forutsetter dyreforskning som har påført dyrene belastninger. Det er et ekstremt uttrykk for en tankegang der dyr er til kun for mennesker og kan designes etter våre innbilte behov, sier Siri Martinsen, veterinær, og leder i NOAH.

Martinsen sier også at denne typen forsøk er uansvarlig med tanke på ressursene som kreves.

– At dyr fødes med sykdommer kun for å være forsøksobjekter for mennesker påfører dem potensielt store lidelser. Kritikken mot slike dyreforsøk handler imidlertid også om ressursbruk og vitenskapelig kvalitet: Dyreforsøk er svært ressurskrevende, og ofte pågår ulike prosjekter i tiår etter tiår uten noen form for kritisk evaluering i forhold til hva man egentlig får ut av forsøkene.