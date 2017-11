Kan ha pågrepet seriedrapsmann i Florida

En mann er tatt inn til avhør etter mistanke om at han kan stå bak de brutale seriedrapene i Tampa i Florida.

Politiet ønsker, ifølge CNN, å arrestere og sikte den 24 år gamle mann, som i løpet av en måned kan ha drept fire personer.

Drapsbølgen begynte 9. oktober da 22 år gamle Benjamin Mitchell ble skutt og drept i nabolaget Seminole Heights i Florida. To dager senere ble også 30 år gamle Monica Hoffa funnet død, før Anthony Naiboa (20) ble gjerningsmannens tredje offer 19. oktober – også han skutt og drept.

Men det var først da Ronald Felton (60) ble drept at politiet luftet teorien om en seriemorder på frifot.

Les også: Nordens verste seriemordere

Nå sier politisjef Brian Dugan i Tampa Police Departement at siktelsesdokumentene mot 24-åringen fremdeles er under arbeid, men at de velger å gå ut med opplysningene om avhøret slik at folk i nabolaget Semiole Hights skal føle seg tryggere.

(Teksten fortsetter under bilde)

DREPT: Ronald Felton, Anthony Naiboa, Monica Caridad Hoffa og Benjamin Edward Mitchell er alle drept på kort tid. Foto: TAMPA PD / TWITTER

Konfiskert våpen



Den mistenkte skal ha blitt tatt inn til avhør etter at politiet fikk melding om en væpnet mann på en av McDonalds lokaler i området. Våpenet ble konfiskert og politiet undersøker om det har noen forbindelser til de brutale drapene som har blitt begått i nabolaget.

Samtidig presiserer Dugan at den mistenkte foreløpig ikke er arrestert:

– Personen kan være fullstendig uskyldig:

– Men jeg er optimistisk når det gjelder dette tilfelle, legger han til.

Stor VG-spesial: De uløste drapene

Politiet vil imidlertid ikke si noe mer om hvorfor de tror at 24-åringen kan ha noe tilknytning til seriedrapene.

Ingen relasjon mellom ofrene



Ingenting tyder på at de fire ofrene har hatt noen relasjon til hverandre. De har heller ikke noe til felles, hverken når det gjelder alder, yrke eller etnisk bakgrunn.

De er alle drept innenfor et område på omkring 10 kvartaler, skriver WFTS-TV. Drapene har alle funnet sted i nattemørket.

Les også: «Den sorte enke» dømt til døden for tre drap

Politiet har tidligere opplyst til ABC Action News at de ikke har noen formening om hva den mulige seriemorderen har som motiv for drapene.

De har tidligere lagt ut denne videoen av den mistenkte: