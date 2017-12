Helte bensin ned pipe: Fire barn ble drept

To personer er siktet for å ha tent på et hus mens en hel familie lå og sov i Manchester. Fire barn mistet livet, mens moren er alvorlig skadet.

I huset var syv personer. Tre søsken på fjorten, åtte og syv år ble erklært døde på stedet. En tre år gammel jente døde på sykehuset etter alvorlige skader dagen etterpå. Den 35 år gamle moren kjemper for livet og er ikke klar over at hun har mistet fire barn.

Den 16 år gamle broren kom seg ut av huset uten alvorlige skader, men pådro seg noen brannskader etter at han prøvde å ta seg inn igjen for å redde familiemedlemmene.

TO SIKTET: To personer er siktet og flere er pågrepet i forbindelse med brannen. Foto: Andrew Yates , Reuters

Flere pågrepet

Brannen ble startet av to personer som helte bensin ned pipen på huset. En mann på 23 år og en kvinne på 20 ble først siktet for drapene, skriver Manchester Evening News. De har også blitt siktet for drapsforsøk, samt brannstiftelse. Senere har ytterligere tre personer blitt pågrepet i forbindelse med hendelsen.

Brannen tok sted mandag morgen klokken fem, mens familien sov. De siktede skal ha løpt til et nabohus for å se på etter de helte bensinen ned pipen.

Ifølge det lokale politiet skal de siktede være observert på overvåkningskamera som beviser at det var et målrettet angrep.

Daily Mail skriver at hendelsen skal være i forbindelse med et gjengopprør som har pågått i flere uker, men dette bekrefter ikke politiet. Politiet har dog uttalt at det har vært flere hendelser i samme huset i ukene før brannen. Den siste skal ha vært bare dager før.

Det skal være den eldste sønnen på 18 år som skal være involvert i gjengoppgjøret, men det har ikke vært meldt om tilstanden hans.

