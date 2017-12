Dramatisk redningsaksjon: To hundre satt fast i skiheis i Frankrike

Minst to hundre personer satt julaften fast i en gondolbane 25 meter over bakken i et skianlegg i de franske alpene. Det er ikke rapportert om skadede.

Gondolheisen ligger i Chamrousse skisenter sørøst i Frankrike.

Ifølge franske myndigheter satt omkring to hundre skiløpere fast i heisen, skriver skriver The Republic.

Gondolen går rundt 25 meter over bakken, og myndighetene opplyser til nyhetsbyrået AP at mange av skiløperne ble reddet ned etter å ha sittet fast mellom en og to timer i gondolen.

Det er foreløpig uklart hva årsaken til at skiheisen stoppet er.

Ifølge en talsperson for myndighetene ble redningsmannskaper firt ned til gondolvognene fra helikopter.

De åpnet deretter taklukene og fikk på den måten skiløperne ut én etter én. Deretter ble de firt helt ned til bakken.