Viste fingeren til Trump – nå har hun mistet jobben

Juli Briskmans (50) finger gikk verden rundt. Nå skal den ha kostet henne jobben.

Bildet av Briskman som blir passert av president Donald Trumps kortesje i Sterling i Virginia mens hun gir dem fingeren, gikk viralt i slutten av oktober.

Briskman jobbet som sosiale medier-ansvarlig i holdingselskapet Akima LLC, som blant annet leverer tjenester til myndighetene, og gjorde dem etter hvert oppmerksom på at det var hun som figurerte på bildet som spredte seg overalt på internett.

Det skal ikke ha falt i god jord.

Hun skal ha blitt ført inn på et rom og blitt fortalt at hun hadde fått sparken, før hun ble eskortert ut av bygningen.

– Jeg var ikke engang på jobb når jeg gjorde det, men de fortalte meg at jeg brøt de etiske retningslinjene, sier Briskman ifølge Washington Post.

Det var nyhetsbyrået AFPs Hvite husfotograf Brendan Smialowski som fanget øyeblikket på veien fra Trumps golfbane Trump National i Sterling i Virginia.

Fotografen forteller at det ikke er uvanlig at folk viser gester til kortesjen når den kjører forbi, men det er vel neppe hver dag det medfører at noen får sparken.

Akima har ikke kommentert saken.

Briskman virker imidlertid ikke å vise mye anger.

– Jeg ville gjort det igjen, sier hun ifølge Washington Post.