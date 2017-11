– Vi vurderer å flytte fra landet

MONTGOMERY (VG) I Emely Browns (39) hjemdistrikt i Maryland stemte 76 prosent på Hillary Clinton. Butikkmedarbeideren var en av dem. Hun gjorde det «fordi Hillary er smart, og vil det beste for folk».

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C.





Jostein Matre Ta kontakt, og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

Vi stilte henne 10 spørsmål om året som har gått.

– Ble du overrasket over valgresultatet for et år siden?

– Ja, og veldig skuffet. Jeg ble faktisk deprimert. Overraskelsen kom fordi jeg trodde de fleste ville avsløre Trumps personlighet.

– Hvordan har du opplevd det siste året?

– Alle jeg kjenner har vært veldig opprørte og deprimerte. Min ektemann leter faktisk etter jobber i Canada, og vi vurderer seriøst å flytte fra landet dersom vi får muligheten. Det er ikke bare det at vi ikke liker Donald Trump, men vi ønsker ikke å leve så tett på så mange som er så egoistiske at de kan stemme på en sånn mann.

– Hva er Trumps største seier så langt?

– At han klarer å skape frykt. Han sørger for at amerikanerne er redde for immigranter. Derfor var avviklingen av DACA en seier for ham. (Donald Trump avsluttet i høst programmet som gir personer som var under 16 år gamle da foreldrene tok dem med inn i landet som ulovlige innvandrere arbeidstillatelse og rett til utdanning journ.anm.).

– Hva er Trumps største nederlag så langt?

– Heldigvis har han ikke klart å fjerne Obamacare. Folk er blitt vante til å ha forsikring, og det vil være svært skadelig for mange som vil miste forsikringen dersom han fjerner dette. Trump er tatt i mange løgner.

TAPTE: Hillary Clinton ble aldri USAs første kvinnelige president. Foto: Brendan Mcdermid , Reuters

– Hva tenker du om det?

– For ham er det bare hans naturlige reaksjon når han er trengt inn i et hjørne. Han ønsker hele tiden å se sterk ut, så da er løgn ofte den enkleste måten. Men jeg tror faktisk at han innerst inne får dårlig samvittighet når han gjør det.

– Hva er ditt syn på Trumps bruk av Twitter?

– Jeg mener en eller annen smart person burde hacke Twitter og legge ned kontoen hans! Det er pinlig å se hvordan han bruker det. Jeg har ikke Twitter selv, fordi jeg sikkert ville sagt mye dumt jeg også. Men så er ikke jeg president.

– Hva tenker du om at Trump stadig angriper mediene?

CLINTON-VELGER: Emely Brown fra Montgomery County i Maryland. Foto: Jostein Matre/VG

– Det er bare hans forsvarsmekanisme. Han vet at de har skjønt hvordan han er, så da blir det eneste måten for ham å forsvare seg på. Jeg tror ikke så mange tar ham seriøst når han kaller anerkjente medier for «fake news», men det distraherer dem fra å gjøre jobben sin når de hele tiden må bruke tid på alt tullet hans.

– Tror du Russland forsøkte å påvirke valget, og var i så fall noen fra Trump-kampanjen involvert?

– Jeg tror uansett ikke vi skal legge altfor mye vekt på hva Russland eventuelt gjorde. Vi bør heller sørge for at amerikanere lærer seg å skille mellom hva som er søppel og hva som ikke er det.

– Tror du Trump blir gjenvalgt?

– NEI! Jeg tror faktisk at partiet vil stille med en egen motkandidat til ham i 2020, og da vil denne personen bli Republikanernes presidentkandidat. Skjer ikke det, så tar forhåpentligvis nok folk til fornuft slik at Demokratene vinner.

– Hva må til for at Demokratene skal komme tilbake?

– De må spille på intelligensen til folk, og så må de finne en kandidat med stor personlighet. Kanskje de også bør finne noen som er kjent fra TV. Det er dessverre så «tacky» det har blitt her i USA. Jeg kunne godt tenke meg å se Oprah Winfrey som kandidat for Demokratene.