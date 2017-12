Twitter stenger flere høyreradikale kontoer

Twitter har suspendert minst tre kontoer knyttet til den høyreekstreme gruppen Britain First. USAs president Donald Trump retvitret fra en av profilene for bare noen uker siden.

I slutten av november delte president Donald Trump tre videoer postet av Jayda Fransen, nestlederen til den høyreradikale gruppen Britain First. Nå har Twitter stengt kontoen hennes, samt flere profiler knyttet til det samme miljøet. De har blant annet også utestengt lederen, Paul Golding.

Videoene, som Trump delte, viser det Fransen hevdet var en muslimsk gutt som slåss med en nederlandsk person med krykker, islamister som slår i hjel en tenåring og en mann med skjegg som ødelegger en kristelig statue.

Presidentens retvitring skapte mye blest da videoene var antimuslimsk og voldelige. Det hvite hus forsvarte Trump sin støtte til Britain First, og mente at trusselen var ekte og derfor legitimt og videreformidle.

Flere uttrykte at de ikke var begeistret for at Trump deler samme synspunkt som det radikale partiet. Storbritannias statsminister Theresa May mente at det var galt å dele videoene.

Forbyr voldelig innhold

Britain First omtaler seg selv som et politisk parti og folkebevegelse som slåss mot urettferdigheten som regelmessig blir påført det britiske folk. Organisasjonen ble grunnlagt i 2011 av tidligere medlemmer av det Britiske nasjonalpartiet (BNP).

Britains First-toppene Fransen og Golding ble nylig løslatt mot kausjon, etter de hadde ble arrestert for hatkriminalitet i forbindelse med en tale under en demonstrasjon i Nord-Irland i sommer.

Twitter har ikke kommentert slettingen av de spesifikke kontoene, men publiserte et blogginnlegg i går hvor de skriver at de innfører strengere regler som er laget for å redusere hatefulle og fornærmende innhold.

De nye retningslinjene skal forby kontoer som tilknyttet hendelser som promoterer vold mot sivile for å fremme sin egen sak. Twitter skal også utestenge kontoer som glorifiserer vold eller gjerningsmenn som utfører en voldelig handling.

Ifølge CNBC mener Britain First at utestengelsen er en form for sensur av ytre høyrepolitikk.

– Twitter er nå kun tilgjengelig for dem på venstresiden av politikken. Disse siste angrepene på vår bevegelse demonstrerer at ytringsfriheten bare gjelder dem som ikke kritiserer Islam, skriver Britain First i en e-post til sine medlemmer.