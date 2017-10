Trumps stabssjef avviser de sterke ryktene

NEW YORK/OSLO (VG) Etter flere uker med spekulasjoner om at han mistrives sterkt under president Donald Trumps ledelse, slo stabssjef John Kelly tilbake.

– Selv om jeg leser det hele tiden, så skal jeg ikke slutte i jobben i dag, innledet John Kelly spøkefullt da han overraskende entret podiet under pressebriefingen i Det hvite hus.

Dette var første gang John Kelly møtte media på denne måten. Og han ble der i 30 minutter.

– Hvis ikke ting forandrer seg, kommer jeg ikke til å slutte. Jeg får ikke sparken, og jeg tror heller ikke at jeg kommer til å sparke noen i morgen, sa Kelly med et smil, og flere av pressefolkene lo godt.

Imponerte



De siste ukene har stadig flere medier meldt at Kelly er på vei ut av Det hvite hus. Den tidligere generalen ble hentet inn som ny stabssjef for å skape orden i en administrasjon som har slitt med konstante lekkasjer til media og hvor organiseringen rundt presidenten var mildt sagt kaotisk.

Kelly imponerte med sin debut som stabssjef foran media; han var rolig, avvæpnende, spøkefull og selvironisk, og flere politiske kommentatorer påpeker at det er godt å se at Donald Trump faktisk har en slik mann ved sin side.

– Så du er ikke frustrert?

– Nei, jeg er ikke frustrert. Men dette er er en veldig hard jobb. Jeg jobber for en som er dediktert til å tjene landet, og det er utrolig mange utfordringer som må håndteres. Min frustrasjon er når jeg kommer på jobb og leser ting som jeg eller Trump skal ha sagt, og det simpelthen ikke er sant, sier Kelly.

Han tok selv opp at han er blitt avbildet noen ganger hvor han ser svært misfornøyd ut mens Trump snakker - både under en eksplosiv pressekonferanse i Trump Tower og FN-debuttalen i New York.

– Kameraene fanger meg alltid når jeg tenker, sier Kelly med et smil.

På Twitter: Varsler presidentordre om helsereform

«Eldresenter»



Det var en effektiv opptreden bare dager etter at republikaneren Bob Corker, leder for utenrikskomiteen i Senatet, gikk ut i et intervju og anklaget Det hvite hus for å blitt et eldresenter, der flere av Trumps medarbeidere sliter med å holde styr på den amerikanske presidenten.

Kelly bekreftet at han hadde snakket med Corker i ettertid, og forklarte også at han mente enkelte medlemmer av kongressen var unødvendig opptatt av å skaffe seg publisitet.

Han slo også tilbake mot noe flere medier har rapportert:

– Jeg leser i mediene at jeg har mislyktes i å håndtere presidentens tweeting, men det er ikke min jobb å kontrollere ham. Jobben som stabssjef er å hente inn og gi ham de beste rådene slik at han tar beslutninger på en informert måte, sier Kelly, som flere ganger skrøt av Trumps evner til å høre alles synspunkter og få en sak presentert fra flere hold.

Eminem til fansen: – Meg eller Trump

Hevder flere er bekymret



På spørsmål om hva som er presidentens frustrasjoner, var Kelly svært ærlig.

– En av hans frustrasjoner er dere (media). Jeg vil jo la tvilen komme dere til gode, men dere bør skaffe dere bedre kilder. Kongressen er også frustrerende for ham. Den er designet for å være treg, men for en forretningsmann som ikke er vant til Washington er det vanskelig, fordi i hans hode er løsningene enkle, som med skatt, helsereformen, få jobber tilbake og styrke militæret.

Magasinet Vanity Fair hevdet i en artikkel denne uken at mange av Trumps medarbeidere bekymrer seg for at presidenten er blitt «ustabil». Dette kom på toppen av nyheten om at Trumps utenriksminister Rex Tillerson skal ha kalt ham en «idiot» under et Pentagon-møte i sommer, noe som førte til at Trump sa at han var klar for en IQ-test.

Artikkelen er basert på opplysninger fra ikke navngitte kilder. I artikkelen heter det også at Steve Bannon mener det bare er 30 prosent sjanse for at Trump sitter som president i fire år.