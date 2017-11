Trumps milepæl: 100 dager på sine egne eiendommer som president

NEW YORK (VG) Minst 20 ganger hetset han Barack Obama offentlig for å spille mye golf som president. Selv slår Donald Trump alle rekorder - på flere måter.

Torsdag runder nemlig Donald Trump en liten milepæl som president: Det er den 100. dagen han tilbringer på minst en av sine egne eiendommer siden han ble president for 307 dager siden. Noen ganger har han rukket to eiendommer på samme dag.

79 av disse 100 dagene har han også overnattet på en av sine egne golfresorter - og de aller fleste av disse dagene har han også spilt golf.

Dette harmonerer dårlig med hans egne løfter under valgkampen, hvor han lovet at han ikke ville ha tid til hverken golf eller ferier, fordi det var for mye å gjøre som president.

Og et annet oppsiktsvekkende tall: Av 45 helger som president, har han vært på en av sine egne eiendommer hele 34 av dem.

– Hvis du er president og sitter i Det hvite hus, hvem vil ha ferie? Det er så mye jobb å gjøre. Hvorfor alle disse feriene? sa han for eksempel under et valgkampmøte i Spencer, Iowa.

En annen gang sa han:

– Jeg blir ikke en president som tar ferie.

Minst 20 ganger under valgkampen - både på Twitter og i valgkampmøter - refset Trump daværende president Barack Obama for å spille mye golf.

Denne helgen, Thanksgiving, nyter han på luksusresorten sin Mar-a-Lago i West Palm Beach, et sted han selv kaller The Winter White House, hvor medlemsprisen ble skrudd opp fra 100.000 til 200.000 dollar idet han ble president.

Det betyr at Trump har vært på en av sine egne eiendommer hver tredje dag som president.

Da han kom til Mar-a-Lago onsdag, fikk pressekorpset beskjed klokken 08.01 på morgenen at presidentens program var svært hendelsesfattig. Klokken 08.07 kom plutselig kontrameldingen. Da ble det hevdet at dagen ville være «full av møter og telefonsamtaler».

Rundt 09.00 ankom han Trump International Golf Club for å spille 18 hull.

ANKOMMER GOLFKLUBBEN: President-limousinen «The Beast» og hans følge ankommer Trump International Golf Club i West Palm Beach onsdag. Pressen får aldri være tilstede og ta bilder av Trump når han spiller golf. Foto: Eric Thayer, REUTERS

Som regel nekter Det hvite hus å bekrefte om Trump faktisk er på golfbanen eller ikke, men ofte blir det bevist av at andre spillere på golfbanen publiserer bilder av ham i sosiale medier.

En golfrunde med president Donald Trump tar rundt fire timer. Han er kjent som en rask spiller. Dette skyldes også at han ifølge flere som har spilt med ham opp gjennom årene, hopper over den siste, avgjørende putten; han «gir den til seg selv», og dermed risikerer han ikke å måtte føre ett ekstra slag på scorekortet.

En rekke etikkeksperter har gått hardt ut mot Trumps mange turer til sine egne eiendommer, om det er Mar a-Lago eller golfklubben i Bedminister, hvor han ferierte i 17 dager i august.

– Det er normalt for presidenter å komme seg ut - og det kan også være en boost for næringslivet i byen og landet. Men med president Trump har vi en vandrende reklameplakat for sin egen merkevare, har Robert Weissman, president i Public Citize, tidligere sagt til New York Times.

Et annet aspekt er de enorme kostnadene dette medfører: En tur til Mar-a-Lago for presidenten, hans familie, medarbeidere og et omfattende sikkerhetsopplegg koster rundt tre millioner dollar - bare for å komme seg dit.

Trumps fritid Torsdag er den 28. dagen Donald Trump overnatter på sin private luksusresort Mar-a-Lago. Favorittstedet er derimot Trump National Golf Club i New Jersey, hvor han har vært 39 ganger på sine 307 dager som president. 776 millioner kroner var den totale reisekostnaden for Barack Obama, visepresident Joe Biden og deres familier under åtte år i Det hvite hus.

Denne utgiften synker naturlig nok de påfølgende dagene når Air Force One - som koster 200.000 dollar i luften pr. time ifølge Newsmax- står på bakken. Trump har tilbragt 28 dager på luksusresorten Mar-a-Lago.

En talsmann for Det hvite hus har tidligere hevdet at Trump har få medarbeidere med seg til Mar-a-Lago, siden dette også er hans hjem, men det er bekreftet at de naturlig nok får dekket overnatting og alle måltider. Det er tidligere avslørt at Mar-a-Lago sender regning på rundt 500 dollar natten for personer som er i Trumps følge.

I tillegg har sheriff Ric Bradshaw i Palm Beach sagt at han får en ekstrautgift på en halv million hver dag Trump er på Mar-a-Lago.

Trumps kritikere stiller også spørsmålstegn ved hvorfor presidenten ikke benytter seg av Camp David i Maryland, brukt av de fleste tidligere presidenter som et rekreasjonssted. Trump har bare vært her to ganger som president.

– Camp David er veldig rustikk. Vet du hvor lenge du ville likt det? I omtrent 30 minutter, sa Trump i et intervju med Bild like før han ble president.

Trumps forgjenger Barack Obama var også en svært ivrig golfer:

Hans ulike ferier og golfturer i åtte år som president kostet skattebetalerne minst 97 millioner dollar. Obama spilte hele 333 runder golf på åtte år, ifølge CBS sin president-korrespondent Mark Knoller.

«President Barack Obamas ferie koster skattebetalerne millioner av dollar – utrolig!» skrev Trump i en av sine mange Twitter-meldinger.

Et svært forsiktig anslag er at Trumps tilsvarende reiser har kostet opp mot 50 millioner dollar - på bare ti måneder.

Kilder: New York Times, NBC News, Fox News, Golf Channel, Newsmax, Newsweek, Fortune