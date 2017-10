Trump vil utnevne denne mannen som ny ambassadør til Norge

President Donald Trump kunngjorde torsdag at han vil nominere Kenneth J. Braithwaite som sin ambassadør til Norge.

Kenneth J. Braithwaite er pensjonert kontreadmiral med 27 års fartstid i den amerikanske marinen og marinereserven, og er mannen president Donald Trump vil ha som sin ambassadør til Norge, melder Det hvite hus.

Hvis alt går etter planen for Donald Trump, kommer Braithwaite til å overta den ubesatte ambassadørposten etter Sam Heins så snart som mulig. Heins gikk av da Donald Trump ble innsatt som president i januar.

Ambassadepersonell som er politisk utpekt går av umiddelbart ved innsettelsen av ny president, og blir ikke værende i en overgangsperiode til ny ambassadør er på plass.

Spesialist på strategisk kommunikasjon

Mannen som trolig blir USAs neste ambassadør til Norge, avsluttet sin militære karriere i 2011, da han var den amerikanske marinens viseinformasjonssjef.

I løpet av sin lange karriere i militæret har han blant annet deltatt i Operation Iraqi Freedom, hvor han støttet marinens operasjoner for å ta havnebyen Umm Qasr i 2003, ifølge den amerikanske marinen.

Han har tjenestegjort i en rekke ledende posisjoner med strategisk kommunikasjon, blant annet i Pakistan.

Braithwaite er i dag visepresident i Vizient, et firma som jobber med helsetjenester.

Tre år uten ambassadør

Etter at Trumps valgseier var klar, fikk USAs ambassade i Norge beskjed av Obama-administrasjonen om å gjøre alt de kan for å legge forholdene til rette for en god overgang for etterkommeren.

USA var uten ambassadør i Norge i tre år etter at Barry B. White gikk av i 2013. Om noe lignende kan skje igjen, er helt uvisst.

Obamas førstevalg til ambassadør, George Tsunis, trakk seg etter å ha tabbet seg ut i en pinlig utspørring i Senatet. Tsunis viste minimale kunnskaper om Norge, og refererte blant annet til Norges «president» og viste til Frp som «marginale elementer» som «spyr ut sitt hat». I tillegg maktet han å si at Norge har fordømt Frp. Han hadde tydeligvis ikke fått med seg at Frp allerede den gang satt i regjering.

Den forrige ambassadøren, Sam Heins, ble nominert i mai 2015, men republikanerne forsinket godkjenningsprosessen, inntil han omsider ble utpekt i februar 2016.