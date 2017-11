Den amerikanske presidenten sier han forventer å møte Russlands president Vladimir Putin under sin 13 dager lange Asia-turné.

Etter at Trump landet i Tokyo klokken 02.37 natt til søndag norsk tid, reiste han og førstedamen Melania rett til flybasen Yokota og talte til de amerikanske troppene som er stasjonert i landet. Soldatene mottok presidentens med stor entusiasme, skriver AP.

Under turen er det ventet at Trump vil bruke mye av sin tid på å oppfordre allierte og rivaler til å øke innsatsen mot Nord-Koreas atomvåpenprogram – samt diskutere handelspolitikk.

– Japan er en verdsatt og avgjørende alliert, og i dag takker vi dem for å ha ønsket oss velkommen, og for tiår med et fantastisk vennskap mellom våre to nasjoner, sa Trump i talen til soldatene.

– Ingen burde undervurdere oss

I talen nevnte han ikke Nord-Korea direkte, men advarte mot konsekvensene av å havne i klinsj med det han kalte «den mest fryktinngytende styrken i verdenshistorien».

– Sammen med våre allierte er amerikanske styrker forberedt på å forsvare USA ved bruk av hele spekteret av våre uovertrufne evner. Ingen – ingen diktator, ingen regimer og ingen land – burde noen gang undervurdere våre evner, sa den 71 år gamle presidenten.

Til journalistene som reiste sammen med ham på presidentflyet Air Force One uttalte han at USA etter «25 år med total svakhet har en helt annen tilnærming mot nord».

FØRSTE MØTE: Den amerikanske presidenten møtte sin russiske motpart for første gang under G20-møtet i Hamburg i juli. Foto: Evan Vucci , AP

Etter Trumps besøk i Japan vil han reise videre til Sør-Korea, Kina og deretter til regionale toppmøter i Fillepinene og Vietnam – der han trolig vil møte Russlands president Vladimir Putin for andre gang siden han ble president i fjor.

– Jeg tror det er forventet at vi skal møte Putin, ja. Vi kommer til å trenge Putins hjelp i Nord-Korea, og vi skal møte mange forskjellige ledere, sa Trump til journalistene som fulgte ham ombord på Air Force One.

Golf og burger

Trump og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un har det siste året hatt en kraftig ordkrig, der Trump gjentatte ganger har referert til den nordkoreanske diktatoren som «Little Rocket Man».

I en tale nylig truet Trump med å «utslette nasjonen fullstendig, hvis nødvendig», og i forkant av Asia-turen uttale den amerikanske presidenten at Nord-Korea var «et stort problem som må løses».

Ifølge AP har flere analytikere spekulert i hvorvidt Trumps tilstedeværelse i Asia kan komme til å føre til nye militære provokasjoner fra Nord-Korea. Trump gikk ut og garanterte for Japans sikkerhet i februar i år.

– Det vil vi finne ut av snart, sa presidenten til journalistene som reiste sammen med ham ombord på Air Force One.

Etter talen fløy Trump til Kasumigaseki golfklubb sør for Tokyo for å spille et slag med golf sammen med den japanske statsministeren Shinzo Abe og den japanske golferen Hideki Matsuyama. Abe og Trump har utviklet et godt vennskap etter flere møter, og den japanske statsministeren besøkte en av Trumps golfklubber i Florida tidligere i vår.

TETT VENNSKAP: På klubben signerte de to statslederne hver sine hvite capser med påskriften «Donald and Shinzo: Make Alliance Even Greater» før de spiste en hamburger laget av amerikansk storfekjøtt. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

Kina skeptiske til Trumps retorikk

Tidligere har Kinas president Xi Jinping uttrykt bekymring for at Trumps «America First»-agenda kan svekke Kinas posisjon i regionen.

Jinping har også uttrykt bekymring for at Trumps krasse retorikk mot Nord-Korea kan forverre den anspente situasjonen mellom de to landene. Nord-Koreas voksende atomreserver truer flere av hovedstedene Trump planlegger å besøke i Asia.

Trump har selv uttrykt beundring overfor Kinas president, og blant annet kalt ham for «The king» ved flere anledninger. Den amerikanske presidenten er også ventet å møte Filippinenes president Rodrigo Duterte, som det siste året har ført en nådeløs krig mot narkotika.