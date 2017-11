Trump vil bli Kims venn: Hvorfor fornærmer Kim meg?

Donald Trump skriver at han kanskje kan bli venn med Nord-Koreas leder en dag.

Donald Trump skriver på Twitter at Kinas president Xi Jinping skjerper sanksjonene mot Nord-Korea.

«Det går fremover», skriver den amerikanske presidenten på Twitter og legger til at også Xi ønsker at Nord-Korea skal gi opp sitt atomprogram.

I en annen Nord-Korea-relatert tweet legger Trump an en nesten sår tone og spør hvorfor Kim Jong-un fornærmer ham med å kalle ham «gammel».

«Jeg ville aldri kalt ham «kort og feit». Jeg prøver så hardt å være vennen hans. Kanskje det vil skje en gang».

NØYE: Et medlem av æresgarden i Vietnam kontrollerer at soldatene står på linje før USAs president ankom presidentpalasset. Foto: Luong Thai Linh , AFP

Har tillit til etterretningen

President Donald Trump sier han har «stor tiltro» til amerikansk etterretning tross tidligere skepsis til påstandene om russisk innblanding i valget i fjor.

På en pressekonferanse i Hanoi sa Trump at han er overbevist om at de amerikanske etterretningsorganisasjonene «for tiden ledes av svært bra folk».

– Jeg har stor tiltro til våre etterretningsorganisasjoner, la han til.

Kommentaren kommer bare en dag etter at han kom med et spark til tidligere etterretningssjefer og beskyldte Demokratene for å forsøke å sabotere forholdet mellom USA og Russland.

Trump og Putin møttes

GOD TONE: President Vladimir Putin snakker med USAs president Donald Trump i Danang i Vitenam 11.november 2017. Foto: Jorge Silva , Reuters

I helgen møtte Trump igjen sin russiske kollega Vladimir Putin, og Trump påpekte at Putin hevdet at Russland ikke blandet seg inn i presidentvalget i USA i fjor. Trump presiserte senere at han tror Putin selv ikke tror russerne blandet seg inn.

– Når det gjelder hvorvidt jeg tror på det, så er jeg på linje med våre organisasjoner, særlig slik de er satt sammen under dagens ledelse, forklarte presidenten før han la til at han ikke hadde tenkt å gå inn i en diskusjon om saken mens kameraer og mikrofoner fanger opp alt.

Vil mekle

FREDELIG: USAs President Donald Trump (til venstre) og Vietnam's president Tran Dai Quang under en pressekonferanse utenfor presidentpalasset 12.november. Foto: Kham , AFP

Trump tilbød seg også å mekle i den betente situasjonen i Sørkinahavet.

Meklingstilbudet ble gitt til Vietnams president Tran Dai Quang da de to møttes i hovedstaden Hanoi.

– Hvis jeg kan hjelpe til med mekling eller voldgift, er det bare å si fra … Jeg er en veldig god mekler, sa den amerikanske presidenten. Kina gjør krav på mesteparten av det store havområdet, som er rikt på naturressurser. Men også Vietnam og en rekke andre land gjør krav på øyer og havområder i regionen.

På en felles pressekonferanse med sin vietnamesiske kollega gjentok Trump at «alle ansvarlige stater» må handle for å bidra til å stanse Nord-Koreas atom- og missilprogram.

– Vi ønsker fremdrift, ikke provokasjon og stabilitet, ikke kaos, sa Trump. Det anstrengte forholdet til Nord-Korea har vært det viktigste temaet for presidentens rundereise i Asia.

Også i Vietnam planlegger Trump å snakke om handel, og han lover landet «en enorm mengde handel». Han sier partene vil drive forretninger for «milliarder og atter milliarder».

Senere søndag reiser Trump videre til Filippinene, der to toppmøter avrunder Asia-reisen.