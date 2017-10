Trump utfordrer Tillerson til IQ-test

I forrige uke kom nyheten om at USAs utenriksminister skal ha kalt president Trump en «idiot». Nå hevder Trump at han har høyest IQ.

I forrige uke skrev nyhetskanalen NBC at USAs utenriksminister Rex Tillerson skal ha kalt Trump en «idiot» på et møte i Pentagon.

Møtet NBC refererer til skal, ifølge tre sentralt plasserte kilder, ha funnet sted 20. juli - mellom Tillerson, flere andre ministre og medlemmer av det nasjonale sikkerhetsrådet.



Få timer etter at saken ble publisert, tok Tillerson til talerstolen og sa at Trump er en smart mann.

– Jeg kommer ikke til å befatte meg med slike smålige ting, sier han om det omtalte møtet.



Bli kjent med Tillerson: Ble kåret til verdens 25. mektigste mann

Trump: – Jeg vinner en IQ-test

Heller ikke Trump likte saken. Mens Tillerson holdt sin pressekonferanse, skrev presidenten på Twitter at «NBC News er falske nyheter og enda mer uærlig enn selv CNN».



Men «Idiot»-saken må likevel ha festet seg. I et nytt intervju, utfordrer han nemlig utenriksministeren til en IQ-test for å avgjøre spørsmålet - en gang for alle.

– Jeg tror det er fake news, men hvis han sa det, tror jeg at vi må sammenligne IQ-tester. Og jeg kan fortelle deg hvem som kommer til å vinne, sier Trump til magasinet Forbes.



Se også: Donald Trumps første kone, Ivana Trump, forteller at presidenten ber henne om Twitter-råd.