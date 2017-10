Trump svarte ikke på spørsmål om benådning av Russland-siktede

WASHINGTON, D.C. (VG) USAs presidenten fikk tirsdag spørsmål fra media om han vil benåde sin tidligere kampanjesjef Paul Manafort. Hans svar: «Takk skal dere ha!»

Det var i forbindelse med et møte om ny skattelov at Donald Trump fikk spørsmålet fra journalister, som var inviterte inn i Det hvite hus for å høre presidentens innledning til møtet.

Etter at presidenten avsto fra å svare ble journalistene sendt på gangen. Det er vanlig i forkant av slike møter at pressen får være til stede når Trump innleder. Ofte svarer han også på noen få spørsmål om helt andre ting før media blir bedt om å forlate rommet. Denne gang svarte han bare på ett spørsmål.

Det andre spørsmålet som ble stilt, om en eventuell benådning av Manafort, ønsket han ikke å svare på.

Trumps advokat Jay Sekulow fikk samme spørsmål da han tirsdag morgen ble intervjuet på ABCs program «Good Morning America». Han sa at han ikke har diskutert muligheten for benådning av noen av dem som er siktet i Russland-etterforskningen med.

– Jeg har ikke hatt noen samtaler om benådning med presidenten. Benådninger ligger ikke på bordet, sa Sekulow.

Pressmiddel

Bakgrunnen for at presidentens og hans advokat får spørsmål om benådning er at dersom de som så langt er siktet i FBIs etterforskning rundt en eventuell konspirasjon mellom Trump-kampanjen og Russland vet at de vil bli benådet etter en eventuell dom, så har ikke FBI og spesialetterforsker Robert Mueller lenger noe å presse dem med.

Mandag ble det klart at Trumps tidligere kampanjesjef Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates er siktet for blant annetkonspirasjon mot USA, hvitvasking av penger og skatteunndragelse. De ble i går satt i husarrest.

Siktelsen nevner ingenting om Trumps kampanje, men mange eksperter mener at Mueller bevisst har gått etter disse personenes angivelige økonomiske kriminalitet for å presse dem til å samarbeide. Uten en benådning i horisonten, kan FBI lokke med strafferabatt dersom de forteller hva de vet.

Vet de at de vil bli benådet av presidenten har de derimot ingen grunn til å samarbeide med FBI.

Allerede er det klart at George Papadopoulos, som hadde en rolle som utenrikspolitisk rådgiver i kampanjen til Trump, samarbeider med Muellers team. Mandag ble det kjent at han har innrømmet at han først løy i avhør med FBI om sin kontakt med personer med nær tilknytning til russiske myndigheter.

Kan benåde før dom

RUSSLAND-ETTERFORSKNINGEN Amerikansk etterretning og granskningskomiteer i Senatet og Representantenes hus har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. En rekke medarbeidere i Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette. Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant; han er sagt flere ganger at det også kan være andre nasjoner som sto bak dette. Washington Post avslørte at president Trump personlig er under etterforskning for muligens å ha motarbeidet rettsvesenet. Den etterforskningen ble startet da den avskjedigede FBI-direktøren James Comeys fortalte at Trump eksplisitt ba ham droppe deler av Russland-etterforskningen. Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland. Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset i saken, deriblant svigersønnen/rådgiveren Jared Kushner og Paul Manafort, som var Trumps valgkampleder i seks måneder. Sistnevnte meldte seg 30. oktober frivillig for FBI.

Robert Mueller III er spesialetterforskeren som gransker saken. Mueller var tidligere FBI-sjef.

Som president har Donald Trump mulighet til å benåde folk som er straffedømt. På den måten vil de kunne slippe å sone sine dommer, eller bli løslatt fra fengsel dersom de allerede har startet soningen.

Det er langt fra uvanlig at presidenter benytter seg av denne retten. Selv har Trump allerede gjort det ved et tilfelle, da han i august benådet den omstridte, tidligere Arizona-sheriffen Joe Arpaio.

Når det kommer til Manafort og Gates behøver ikke Trump vente til det eventuelt blir dømt med å benåde dem, dersom han skulle ønske det. Grunnloven gir ham rett til å benåde føderale lovbrudd før man kommer så langt, slik tidligere president Gerald Ford gjorde for sin forgjenger Richard Nixon etter at sistnevnte måtte ga av i kjølvannet av Watergate-skandalen.

En grunn for Donald Trump til ikke å falle for fristelsen til å benåde de siktede er selvsagt at det vil bli oppfattet som en innblanding i Muellers arbeid. En slik kontroversiell avgjørelse vil kunne skape en oppfatning av at presidenten har noe å skjule. Det kan slå tilbake på ham selv.

Den eneste begrensingen i Trumps benådningsmuligheter i forbindelse med Russland-etterforskningen er ifølge Newsweek at han ikke kan benåde anliggender som kan relateres til en potensiell riksrett mot ham selv.

Det er også verdt å merke seg at presidenten ikke har benådningsrett i siktelser på delstatsnivå. FBIs etterforskning knytter Manafort og Gates’ påståtte økonomiske kriminalitet til investeringer i New York, Florida, California, Virginia og Sør-Carolina. Det betyr at delstats-justisministrene i alle disse statene kan straffeforfølge de to selv om Trump skulle benåde dem.

Advarer mot å hindre Mueller

I intervjuet med ABC gjentok advokat Jay Sekulow også at Donald Trump ikke har gitt uttrykk for et ønske om å sparke spesialetterforsker Mueller.

Samtidig melder CNN at Trumps tidligere rådgiver, Steve Bannon, ifølge kilder tett på ham, ber Det hvite hus om å motarbeide FBI-etterforskningen. Blant annet skal han ifølge folk nær ham ha foreslått å oppfordre Kongressen til å kutte i den økonomiske støtten til etterforskningen, gå offentlig ut og så tvil om Muellers mandat og trenere utleveringen av dokumenter.

Det er kjent at presidenten fremdeles lytter til Bannon. I Kongressen advares det derimot mot å hindre arbeidet til spesialetterforskeren.

– Presidenten må ikke under noen omstendigheter eller på noen måte forstyrre arbeidet til spesialetterforskeren. Gjør han det, må Kongressen reagere raskt, utvetydig og tverrpolitisk for å sikre at etterforskningen fortsetter og hele sannheten avdekkes, sier Chuck Schumer, demokratenes leder i Senatet

– Jeg tror ikke noen ved sine fulle fem i Det hvite hus vil tenke på å erstatte Mueller hvis det ikke er en veldig god grunn, sier den republikanske senatoren Lindsey Graham.