Trump spredte videoer fra høyreradikale på Twitter

Rundt klokka 12.30, norsk tid, retvitret President Donald Trump tre videoer via sin private twitter-profil. Videoene ble opprinnelig lagt ut av nestlederen for den høyreradikale organisasjonen Britain First.

Lederen for den britiske nasjonalistorganisasjonen, Jayda Fransen, har det siste døgnet lagt ut en rekke videoer av det hun hevder er muslimer som begår en rekke kriminelle handlinger.

Jayda Fransen, som sist søndag ble arrester for en tale hun holdt i sommer, er nestleder i organisasjonen Britain First, som er kjent for sine høyreradikale og antiislamistiske ideologi.

Så langt i dag har Trump retvitret tre av videoene Fransen har lagt ut på nettstedet. De tre videoene viser blant annet angivelig en muslimsk gutt som slåss med en nederlandsk gutt med krykker. Et annet viser angivelig islamister som dytter en tenåring fra et tak og slår ham i hjel – uten at det går i fram hvor hendelsen finner sted.

Den tredje videoen viser en mann med skjegg som knuser en statue. Teksten til videoen er «Muslim ødelegger statue av jomfru Maria!»

Det har haglet med kritikk mot Trump på nettstedet, men presidenten har ennå ikke svart på kritikken.

Kjent høyrepopulist

Britain First omtaler seg selv som et politisk parti og folkebevegelse som slåss mot uretteferdigheten som regelmessig blir påført det britiske folk. Organisasjonen ble grunnlagt i 2011 av tidligere medlemmer av det Britiske nasjonalpartiet (BNP).

Kort tid etter at Trump hadde delt meldingene på Twitter delte Fransen følgende melding fra sin konto:

"USAs president, Donald Trump, har retvitret tre av nestleder Fransens Twitter-videoer" Donald Trump har selv retvitret disse, og har omlag 44 millioner følgere! Gud velsigne Amerika!

(THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, DONALD TRUMP, HAS RETWEETED THREE OF DEPUTY LEADER JAYDA FRANSEN'S TWITTER VIDEOS! DONALD TRUMP HIMSELF HAS RETWEETED THESE VIDEOS AND HAS AROUND 44 MILLION FOLLOWERS! GOD BLESS YOU TRUMP! GOD BLESS AMERICA! OCS)