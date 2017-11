Trump slår tilbake mot Theresa May

Donald Trump er åpenbart ikke imponert over video-kritikken fra britenes statsminister. «Vi har det helt fint», er beskjeden.

Kritikken har haglet mot USAs president etter at han onsdag retvitret tre videoer som opprinnelig ble lagt ut av nestlederen for den høyreradikale organisasjonen Britain First.

En av videoene viser angivelig en muslimsk gutt som banker opp en nederlandsk gutt på krykker. En annen viser angivelig islamister som dytter en tenåring fra et tak og slår ham i hjel – uten at det fremgår hvor hendelsen finner sted.

Den tredje videoen viser en mann med skjegg som knuser en statue. Teksten til videoen er «Muslim ødelegger statue av jomfru Maria!»

Blant de som reagerte på presidentens deling var Storbritannias statsminister Theresa May.

– Britain First har som mål å splitte samfunnet gjennom sine hatefulle ytringer som sprer løgner og skaper motsetninger, sa en talsmann.

Kritikken gikk ikke ubemerket hen hos USAs president, som natt til torsdag norsk tid tok til Twitter for å svare på kritikken: «Ikke fokuser på meg, fokuser på den destruktive radikale islamistiske terroren som finner sted i Storbritannia. Vi har det helt fint», er beskjeden fra Trump.

I den første tweeten adresserte presidenten feil Theresa May - og han la derfor ut en ny tweet like etterpå. Dette er første gang presidenten selv svarer på kritikken. Fra før har pressesekretær Sarah Sanders i Det hvite hus forsvart videoene.

– Uansett om det er ekte videoer, er trusselen ekte. Det er det presidenten snakker om, det er det presidenten fokuserer på, å takle disse ekte truslene, og de er ekte samme hvordan du ser på det, sa Sanders onsdag kveld.

