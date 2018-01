Donald Trump er ikke imponert over den siste trusselen fra den nordkoreanske lederen.

Bakgrunnen er at Kim Jong-un i sin nyttårstale truet med at Nord-Koreas atomraketter kan ramme hele USA - og at han til enhver tid har atomknappen på skrivepulten sin.

– Dette er virkeligheten, ikke en trussel, var den klare beskjeden fra talerstolen.

I kjent stil slo USAs president natt til onsdag norsk tid tilbake i en krass Twitter-melding.

– Kan noen from hans utarmede og sultende regime vennligst informere ham om at jeg også har en atomknapp, men den er mye større og kraftigere enn hans, og min knapp funker!

Her kan du se hele nyttårstalen til Kim Jong-un:

Ordkrigen mellom de to statslederne er for øvrig ikke noe nytt. I september toppet det hele seg da Trump kalte Kim for en «rakettmann» på selvmordsoppdrag. Sistnevnte svarte med å omtale USAs president som en «sinnsforvirret, senil gamling» som er «uegnet til å styre et land». Russlands utenriksminister har tidligere oppsummert retorikken som en «slåsskampmellom barnehageunger».

Det siste atomknapp-utspillet til Trump kommer samtidig med rapporter om at det nordkoreanske regimet angivelig forbereder en ny missiltest. Flere amerikanske medier, deriblant CBS News og NBC News, har snakket med ikke-navngitte amerikanske forsvarskilder som viser til at det pågår mye aktivitet i samme området som da en missil-test ble gjennomført i november.

De understreker imidlertid at det også tidligere har kommet lignende signaler, uten at det har resultert i noen missil-test. USAs FN-ambassadør Nikki Haley bekreftet tirsdag at USA kjenner til disse rapportene, skriver Reuters.

– Jeg håper ikke det skjer. Men hvis det gjør det, må vi svare med enda tøffere tiltak mot det nordkoreanske regimet, sier hun.

USAs FN-ambassadør sier videre at hun ikke er direkte imponert over de nye planene om samtaler mellom Sør-Korea og Nord-Korea. Samtalene skal finne sted 9. januar og er et resultat av at Kim strakk hånd ut en forsonende hånd til nabolandet i sin nyttårstale. På agendaen står blant annet muligheten for at en nordkoreansk delegasjon får delta i vinter-OL i februar.

– Nord-Korea kan snakke med hvem de vil, men USA vil ikke anerkjenne det før de er enige om å avslutte atomprogrammet, sier Haley.

PS! Trump har ingen faktisk atomknapp på pulten. Prosessen for å avfyre atomvåpen er hemmelig og komplisert, og innebærer blant annet bruk av en «atom-fotball» som blir båret rundt av en roterende gruppe militæroffiserer, hvor enn presidenten går, skriver AP.