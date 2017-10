Flere republikanske topper har gått knallhardt ut mot Donald Trump den siste uken. Nå slår presidenten tilbake.

Tirsdag var en svært urolig dag i Det republikanske partiet da den republikanske lederen av Senatets utenrikskomitè, Bob Corker, anklaget presidenten for å være en løgner som ødelegger for den amerikanske nasjonen.

Deretter annonserte republikanernes Arizona-senator og Trump-kritiker Jeff Flake fra talerstolen i Senatet at han ikke stiller til gjenvalg i 2018.

Valget begrunnet han med «skamløs forakt for sannhet og anstendighet» i politikken, med klar adresse til Trump og hans administrasjon. Også senator John McCain og tidligere president George W. Bush har den siste uken kommet med spark mot Trump og hvordan de mener han har påvirket partiet i negativ retning.

– Ville aldri ha vunnet

Onsdag møtte Trump pressen utenfor Det hvite hus like før han skulle fly til Texas. Der svarte han på den nådeløse kritikken fra partifellene.

– Flake har gjort en fryktelig jobb for det flotte folket i Arizona – en delstat som liker Donald Trump veldig mye, sa presidenten og la til at han mente Flake gjorde en «smart ting» ved ikke å stille til gjenvalg.

– Meningsmålingene er fryktelige for ham. Han ville aldri ha vunnet, fortsatte Trump.

– Stor enighet i partiet

Han benyttet også anledningen til å hevde at «det er stor enighet i Det republikanske partiet».

Presidenten har den siste uken også vært i hardt vært etter at han ringte enken til en drept amerikansk soldat. I etterkant har hun sagt at samtalen med Trump gjorde henne opprørt og fikk henne til å gråte ennå mer.

– Jeg var ekstremt hyggelig mot henne, svarte presidenten på kritikken da han møtte pressen onsdag.

Onsdag ble det kjent, ifølge amerikanske medier, at Hillary Clintons valgapparat og Demokratenes sentralstyre betalte et firma for å dokumentere påstander om Trumps bånd til Russland.

Nyheten omtalte Trump som «en veldig trist kommentar om politikken i dette landet».

