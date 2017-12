Trump sier han kjemper for jul - leieboere i Trump-bygning ble nektet julepynt

USA-president Donald Trump sier han er en av julens store forkjempere. Men det har ikke alltid vært slik.

«Folk er stolte over å si god jul igjen. Jeg er stolt over å ha ledet an i kampen mot angrepet på vår verdsatte og vakre frase. GOD JUL», skrev USAs president Donald Trump på Twitter 25. desember.

Bakgrunn: Trump: Jeg har gjort det greit å si «god jul» igjen

Trump mener i likhet med mange på høyresiden i USA at amerikanere i en periode har gått bort fra å si god jul til fordel for «happy holidays», altså «glad høytid» på norsk.

Den amerikanske medieprofilen Bill O'Reilly rapporterte første gang om den såkalte krigen mot jul og den kristne hilsenen i 2004. Nettstedet Politico kalte det i 2013 for en «årlig farse».

Til tross for dagens entusiasme, er ikke Trumps egen julefortid plettfri.

Presidenten signerte nylig landets skattereform:

Nektet dekorasjoner

The Washington Post har tatt en titt tilbake på julefeiringer ved en eiendom eid av presidenten.

I 1981 hadde en Trump-eid bygning i Central Park et forbud mot å ha juledekorasjoner i lobbyen, noe som gjentok seg året etter, skriver avisen. Dette ble bestemt av et selskap Trump leide inn for å styre bygget.

Trumps første store seier: Her signerer han skatteloven

Eiendomsmogulen ønsket å rive ned bygningen og bygge en skyskraper, ifølge Washington Post.

I 1983 sendte en av leieboerne i bygningen et brev til Trump-selskapet som styrte og ba om i det minste å få sette opp et juletre, ettersom mange av beboerne var gamle og ikke hadde noe sted å dra, skriver Washington Post og viser til New York Magazine.

– Dette vil være deres eneste sjanse til å dele høytidsånden, skal det ha stått i brevet.

Til slutt ble et juletre satt opp, ifølge avisen.

Trumps advarsel til Nord-Korea:

Tok tid

Selv om O'Reilly skrev om julestriden allerede i 2004, begynte ikke Trump å skrive god jul på Twitter før i 2011, ifølge Washington Post. Før dette skrev han glad høytid, melder avisen.

Også i valgkampen i 2016 var det viktig for den daværende presidentkandidaten å understreke julens viktighet.

Trump gikk i 2011 til angrep på president Barack Obama for å komme med en pressemelding om høytiden Kwanzaa, men ikke jul, noe som viste seg å ikke stemme, ifølge AP.

Nye reaksjoner fra Nord-Korea: Hevder Trump vil legge verden under seg

Til tross for at flere på høyresiden i USA frykter krigen mot julen, sa Obama heller aldri noe annet enn god jul i sine julehilsener. Dette har blant annet National Public Radio påpekt i en faktasjekk.

Striden om god jul fortsetter imidlertid å være en stor sak i USA. Den høyrevridde TV-kanalen Fox News spurte samme dag som Trump skrev Twitter-meldingen om Trump «går langt nok når det gjelder jul». TV-kanalen melder at noen ser på hans Twitter-melding som en seier i kampen for julen.

Flere har anklaget presidenten for trakassering: