Trump-rådgiver vitnet om Russland-møter

En Trump-rådgiver møtte russiske myndighetspersoner under en tur til Moskva i 2016, ifølge New York Times.

Carter Page, som i en kortere periode var utenrikspolitisk rådgiver for Donald Trumps presidentkampanje, møtte ifølge New York Times russiske myndigheter i fjor. Avisen henviser til et vitnesbyrd han på torsdag ga til en amerikansk kongresskomité.

I atskillige intervjuer de siste månedene har Page enten nektet for å ha møtt den russiske regjeringens tjenestemenn på en tur til Moskva i 2016 eller sagt at han «for det meste møtte forskere».

E-post lest opp under vitnemålet

RUSSLAND-ETTERFORSKNINGEN Amerikansk etterretning og granskningskomiteer i Senatet og Representantenes hus har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. En rekke medarbeidere i Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette. Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant. Etterforskningen skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland. Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset, deriblant Jared Kushner og Paul Manafort. Sistnevnte meldte seg 30. oktober frivillig for FBI.

Kort tid etter turen sendte Page en e-post til minst én av Trumps kampanjemedarbeidere som beskrev kunnskap han satt med etter samtaler med blant andre russiske myndighetspersoner.

New York Times siterer en person som kjenner til e-posten, som ble lest opp for sikkerhetskomiteen bak lukkede dører. Komiteen etterforsker mulige koblinger mellom russiske myndigheter og Trumps valgkamp.



Russland sier at det ikke blandet seg inn i valget, og Trump har nektet for at det har vært noe form for samarbeid.

Tøff utspørring



Komitémedlem Adam B. Schiffs gjennomførte en tøff utspørring av Page. Ifølge en kongressmann kjent med vitnemålet innrømte rådgiveren at han møtte russiske regjeringsmedlemmer.

Rådgiveren Carter Page avdramatiserte betydningen av møtene i et intervju med New York Times på fredag.



– Jeg hadde en svært kjapp prat med et par personer. Det var det.

Page sa at en av de menneskene han møtte var en «person av høyere rang», men ville ikke navngi vedkommende. Han bekreftet at e-posten ble forevist ham under vitnemålet.

Vært i fokus tidligere

Spesialetterforsker Robert Mueller, tidligere FBI-sjef, leder Russland-etterforskningen. Han har oppnevnt en føderal storjury som en del av etterforskningen.

Page har innfunnet seg foran storjuryen tidligere, og har også blitt avhørt av FBI tidligere i år. Han var også involvert, men ikke tiltalt, i en etterforskning FBI i 2013 mot personer mistenkt for å russiske agenter, ifølge New York Times.

Sluttet kort tid etter turen



Pages tur til Moskva har aldri vært hemmelig, men var en av de utløsende faktorene til at FBI opprettet etterforskningen i 2016. Page holdt en tale på et universitet i Moskva, og i talen kritiserte han USAs holdning til Russland.

Ikke lenge etter Russland-turen sluttet han å jobbe for Trumps valgkampanjeapparat. I ettertid har Trumps rådgivere forsøkt å distansere seg fra Page.

Tidligere kampanjesjef arrestert



Mandag denne uken meldte presidentens tidligere kampanjesjef, Paul Manafort, seg for FBI. Det samme gjorde hans forretningspartner, Rick Gates, som også var en del av valgkampanjen.

De to er blant annet siktet for konspirasjon mot USA, konspirasjon for å hvitvaske penger, skatteunndragelse, og falske forklaringer, ifølge siktelsen.

Manafort var en av tre sentrale personer i Trumps kampanje som sommeren 2016 hadde et møte med russere som hadde lovet opplysninger som kunne brukes mot Hillary Clinton. De to andre var presidentens sønn og svigersønn, Donald Trump jr. og Jared Kushner.

Siktelsen mot Manafort og Gates inneholder ingen referanser til Manaforts arbeid som Trumps valgkampsjef, men til kriminelle handlinger mellom 2006 og 2017 – altså mens han fortsatt hadde jobben. Det vises blant annet til uttalelser han kom med i valgkampperioden.

Det er derfor uklart om den kan settes i sammenheng med anklager om at noen fra Trump-kampanjen skal ha samarbeidet med Russland i forkant av fjorårets amerikanske presidentvalg.

Falsk forklaring



Kort tid etter at de to meldte seg, kom det også frem at den tidligere Trump-rådgiveren George Papadopoulos har kjent seg skyldig i falsk forklaring til føderale etterforskere i Muellers etterforskning.

Papadopolous var utenrikspolitisk rådgiver. Ifølge Washington Post forsøkte han å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og Donald Trumps stab.

Senatets utenrikskomité: Russerne «hacket dokumenter»

Parallelt til Mueller-etterforskningen pågår undersøkelsene til blant annet Senatets utenrikskomité.

De kunngjorde tidligere i oktober at de mener russerne «hacket politiske dokumenter», samt offentliggjorde denne informasjonen med formål om å påvirke valgresultatet. Der har også USAs justisminister Jeff Sessions vært inne og forklart seg.