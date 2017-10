Trump på Twitter: Foreslår å endre skatteloven for å straffe NFL

Trump går ut mot NFL og den amerikanske sportsjournalisten Jamele Hill dagen etter at hun blir suspendert av ESPN for Twitter-meldinger.

Feiden mellom Donald Trump og NFL fortsetter i det den amerikanske presidenten tirsdag nok en gang går til angrep på den amerikanske fotballigaen. I en Twitter-melding spør han seg hvorfor organisasjonen får massive skatteletter når de ikke respekterer det amerikanske flagget, nasjonalsangen eller nasjonen.

Trump går også til angrep på den amerikanske sportsjournalisten Jamele Hill dagen etter at at hun ble suspendert i to uker av den amerikanske sportskanalen ESPN for å ha brutt kanalens regler for bruk av sosiale medier.

Suspendert for meldinger på sosiale medier

Hill kritiserte utsagnene til eieren av fotballaget Dallas Cowboys, Jerry Jones i flere Twitter-meldinger for ikke å la spillere som viste «respektløs oppførsel» ovenfor det amerikanske flagget spille.

Utsagnene kommer i etterkant av at flere NFL-spillere har knelt under nasjonalsangen istedenfor å stå for å protestere mot rasisme og brutalitet i politiet. En bevegelse som ble startet av Colin Kaepernick fra San Fransisco 49ers.

Donald Trump har tidligere oppfordret til å sparke NFL-spillere som ikke står under nasjonalsangen. Søndag forlot den amerikanske visepresidenten Mike Pence en kamp mellom Indiana Colts og San Fransisco 49ers i protest etter at flere av spillerne knelte under nasjonalsangen.

Angriper Hill

I en Twitter-melding skriver Trump at det ikke er rart at ESPN sine seertall har stagnert med Hill bak mikrofonen.

Selv om ESPN opplever noen færre seertall, er sportskanalen fortsatt en av de mest populære tv-kanalene, skriver AP.

Grunnen til at Hill ble suspendert skal være at hun for andre gang på rad skal ha brutt kanalens regler for ytringer på sosiale medier. Sist gang Hill brøt kanalens regler var i september da hun kalte Donald Trump en hvit nasjonalist som omga seg men andre hvite nasjonalister.

Etter at det ble klart at Hill hadde blitt suspendert la hun ut en melding på Twitter der hun klargjorde at hun «ikke forsvarer en boikott av NFL» og skriver at det er urettferdig at spillere skal bli tvunget til å stå under nasjonalsangen.