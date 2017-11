Trump om Texas-massakren: Handler ikke om skytevåpen

President Donald Trump mener skytemassakren i Texas skyldes psykiske helseproblemer. Samtidig avviser han at våpenreglene i landet har noe å si for hendelsen.

Det var under en pressekonferanse i Tokyo mandag, at presidenten ble spurt om han tror våpenreglene i USA hadde noe betydning for masseskytingen som skjedde i en kirke i tettstedet Sutherland i Texas, skriver CNN:

Der beskrev Trump den antatte gjerningspersonen bak det blodige angrepet, Devin Kelley (26), som «en forstyrret person», skriver AP.

Fakta om skytevåpen i USA: * Nærmere 15.000 mennesker drept med skytevåpen i USA i 2016. Drøyt 3.700 av dem barn. Over 30.000 andre ble såret i skyteepisoder, viser en oversikt fra Gun Violence Archive. * 22.000 årlige selvmord begått med skytevåpen. * Antallet drap begått med skytevåpen i USA har økt drøyt 19 prosent på to år. * Gun Violence Archive registrerte 384 masseskytinger i 2016, det vil si hendelser der fire eller flere personer ble skutt av en og samme gjerningsmann. Dette er i gjennomsnitt mer enn én masseskyting hver eneste dag. * USA er det landet i verden med flest skytevåpen i privat eie, nærmere bestemt 113 skytevåpen per 100 innbygger. * En av tre husholdninger har våpen i USA, men bare 15 prosent av våpeneierne oppgir at de går på jakt.



Kilde: NTB

– Jeg tror psykisk helse er problemet her. Dette dreier seg om, ifølge foreløpige rapporter, en veldig forstyrret person. En med mange problemer over lang tid, sier Donald Trump, som for øyeblikket befinner seg i Japan:

– Dette handler ikke om skytevåpen, det er for tidlig å gå inn på det legger han til.



Videre sier presidenten at noen «heldigvis» skjøt tilbake på den antatte gjerningspersonen:

– Hvis ikke ville dette gått mye verre, sier han.

Lover all hjelp



Personen som har blitt pekt ut som den antatte gjerningspersonen bak drapet på 26 personer, er Devin Kelley (26).

Han ble jaktet av to sivile menn i bil etter skyteepisoden, og ble til slutt funnet død i sin egen bil, opplyser politiet.

Presidenten har hatt to pressekonferanser fra Asia, etter den tragiske hendelsen. Under en av dem sier han at hans stab vil tilby all mulig hjelp, både til staten, Texas, og til alle lokale myndigheter som etterforsker gjerningen.

– For bare noen minutter siden snakket jeg med guvernør Abbott, og vi vil takke de første nødetatene på stedet, FBI, og alle involverte, de føderale og andre, sier han.

– Hele Amerika ber nå til gud om å hjelpe de skadde, og de pårørende. Vi skal aldri forlate deres side. Noen gang, sier presidenten.

Ukjent motiv



I tillegg til de 26 dødsofrene er 20 personer fraktet til ulike sykehus. Ofrene er fra fem til 72 år gamle.

Politiet sier at de ikke vet om Kelley tok sitt eget liv, eller om en av mennene som jaktet ham med bil kan ha skutt ham.

Det har heller ikke kommet noen bekreftelser på at den antatte gjerningspersonen hadde psykiske lidelser. Motivet bak ugjerningen er også fortsatt et mysterium.