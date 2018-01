Trump om forfatter av skandaleboken: En total taper

Michael Wolff og tidligere topprådgiver Steve Bannon får det glatte lag av president Donald Trump etter boken som har sendt sjokkbølger gjennom det politiske USA.

Boken «Fire and Fury: Inside the Trump White House» har gått rett inn på toppen av bestselgerlistene, etter massiv forhåndsomtale både i USA og resten av verden.

Wolff, som er spaltist i en lang rekke tidsskrifter og publikasjoner, skal ha fått unik tilgang til Det hvite hus under den første, turbulente tiden etter at Trump overtok embetet 20. januar i fjor.

Over 200 kilder, mange av dem svært nær presidenten, skal ha blitt intervjuet i forbindelse med boken.

Blant de mest kontroversielle passasjene er at Trumps tidligere sjefstrateg, Steve Bannon, beskriver presidenten som «skrekkslagen» etter seieren, og videre at Bannon mener møtet mellom Trumps sønn Donald jr , flere av Trumps medarbeidere og en russisk advokat sommeren 2016 var «forrædersk». Wolff skriver også at presidentens nærmeste rådgivere ser på Trump som «et barn».

Trump har via sine advokater forsøkt å stanse utgivelsen av boken. Derfor ble denne fremskyndet med en uke - slik at den var å finne i amerikanske bokhandlere og på nedlastingssider allerede fredag.

Michael Wolff: Står for alt i boken

Wolff sier i et intervju med BBC Radio 4 at Det ovale kontoret blitt et teatralsk sted der Trump roper til de andre, og at de eldre i stabben ser han som gutteaktig og barnslig som ikke egner seg som president.

Han forteller at han tror boken vil ha en «Keiserens nye klær»-effekt.

– I boken blir han fremstilt som om han ikke kan gjøre jobben sin, og da vil det gå opp for folk at han har ikke klær, han kan ikke gjøre jobben, sier Wolff.

Natt til lørdag norsk tid øste Trump ut ny eder og galle mot Wolff - og sin tidligere nære allierte Bannon:

Trump avfeier han forfatter Michael Wolff som en «total taper», boka som løgnaktig og kjedelig, og hevder at hans tidligere høyrehånd Steve Bannon gråt da han mistet jobben.



Trumps pressetalskvinne Sarah Sanders kaller boken «trist og patetisk»:

Bannon skal også ha tigget om å få fortsette, og er for anledningen utstyrt med et av presidentens signatur-kallenavn: «Sloppy Steve», som kanskje best kan oversettes til «Sjuskete Steve».

Han peker også nese til Bannon siden sistnevnte nå skal ha mistet støtte fra flere tidligere støttespillere, blant annet pengestøtte fra den mektige Mercer-familien:

– Nå har Steve blitt dumpet av nesten alle. Synd!, tvitrer presidenten.

Trump har også avvist at han har snakket med Wolff om boken selv, noe Wolff har hevdet:

I et intervju med Fox News sier pressesekretær Sarah Huckabee Sanders at Wolff hadde et kort telefonsamtale med Trump, men at de ikke diskuterte boken.

Sanders sier videre at Wolff har funnet opp ting for å selge flere bøker, og at mange av dem som ble intervjuet trodde de kun hadde bakgrunnssamtaler med forfatteren.

– Nå ser de at de likevel er sitert, men med det de mener er helt feil sitater, sier Sanders.

