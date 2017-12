Trump, Kim og Xi kandidater til «Årets person»

Donald Trump kan bli «Årets person» i Time Magazine. Det kan også Kim Jong-un, Xi Jinping og en håndfull andre kandidater.

Den amerikanske presidenten påsto nylig at aktualitetsmagasinet ringte ham og sa at han trolig kom til å vinne, men at han takket nei til utmerkelsen.

– Jeg svarte at «trolig» ikke var godt nok og sto over, skrev presidenten på Twitter. Time har avvist denne versjonen og sier de ikke avslører hvem som er vinneren før den endelige avgjørelsen er tatt, noe som skjer onsdag.

Trump toppet kåringen i fjor etter at han vant presidentvalget.

Ikke bare positivt

En annen kandidat til utmerkelsen er Nord-Koreas leder – og Trumps nemesis på verdensarenaen – Kim Jong-un. Kim har skapt ny frykt for atomkrig i amerikanske sinn, skriver magasinet i sin begrunnelse for å ha ham blant de nominerte.

Det er også en påminnelse om at «Årets person» ikke nødvendigvis er en hedersbetegnelse. Både Adolf Hitler og Josef Stalin har tidligere fått tittelen.

Under fotoshooten for Time Magazine i 2015 fikk Trump store problemer denne fuglen:

Kinas president Xi Jinping er en annen verdensleder på årets kandidatliste. Det er også kronprins Muhammad bin Salman av Saudi-Arabia, som vant magasinets leseravstemning.

Kultur og næringsliv

Men det er ikke bare statsmenn og -kvinner som kan bli «Årets person». Regissør Patty Jenkins er også på listen. Hun står bak «Wonder Woman» og er den første kvinnelige regissør hvis film har spilt inn over 100 millioner dollar.

Den amerikanske fotballspilleren Colin Kaepernick, som skapte furore da han knelte i stedet for å stå da nasjonalsangen ble spilt, er også nominert. Kaepernicks gest var en protest mot rasisme og politivold.

Hele verdens kremmer, Amazon-grunnlegger Jeff Bezos er også på listen. Det samme er et par kollektive kandidater, inkludert #metoo-kampanjen mot seksuell trakassering og overgrep og The Dreamers, udokumenterte innvandrere som kom til USA som barn i følge med sine foreldre.

«Du» vant i 2006

Blant tidligere kollektive vinnere er alle som kjempet mot Ebola (2014), gjennomsnittsamerikaneren (1969), fredsskapere, varslere og astronautene på Apollo 8, som gikk i bane rundt månen.

I 2006 var vinneren «deg», som representant for alle enkeltpersonene som bidrar til innhold på internett. Forsidebildet var en PC med et speil som skjerm, så alle kunne se seg selv som «Årets person».