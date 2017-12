USAs president hevder han igjen har gjort det akseptabelt for amerikanere å bruke den «verdsatte og vakre frasen».

Etter å ha innledet Twitter-dagen med noen velkjente budskap om skattekutt og «fake news», meldte Trump utpå julekvelden at han mener han skal ha æren for at befolkningen med stolthet ønsker hverandre en «merry christmas».

«Folk er stolte over å si god jul igjen. Jeg er stolt over å ha ledet an i kampen mot angrepet på verdsatte og vakre frase. GOD JUL», tvitret Presidenten.

Høytidshilsen i 2010

I USA bruker mange gjerne vendingen «Happy Holidays» – på norsk «Glad høytid» – en hilsen som retter seg til flere enn dem som feirer den kristne høytiden.

Allerede under presidentvalgkampen gjorde Trump et poeng ut av at han ville «ta 'god jul' tilbake», og nå mener han altså at han har lykkes.

På Twitter påpeker mange brukere at Trumps forgjenger Barack Obama også ønsket «god jul» ved flere anledninger, mens andre gjør et poeng ut av at Trump i julen 2010 ønsket sine millioner av følgere «en riktig god høytid».

Om Trump kan ta æren er uvisst, men her hjemme har denne utradisjonelle julehilsenen med internasjonalt tilsnitt vekket oppsikt:

Julekveld i Florida

Det amerikanske presidentparet deltok julaften på julemessen i den episkopale kirken i Palm Beach sammen med et hundretall andre. Ved messens slutt like over midnatt lokal tid, dro paret tilbake til ferieresidensen sin Mar-a-Lago.

MIDNATTSMESSE: Presidentparet ble ønsket velkommen til julemesse på julekvelden av pastor James Harlan. Foto: Nicholas Kamm , AFP

Tidligere på julekvelden snakket både presidenten og førstedamen med en rekke amerikanske barn på telefon. Blant annet oppdaterte presidentparet barna på julenissens reiserute.

Det er den nordamerikanske luftforsvarskommandoen NORAD som observerer nissens og hans reinsdyrs ferd ved hjelp av de samme satellittene som skal varsle om et eventuelt rakettangrep mot nordamerikanske mål.

Observasjonene legges løpende ut på nettstedet noradsanta.org. I fjor klikket over ti millioner brukere seg inn for å sjekke hvor nissen befant seg, og 154.200 barn ringte inn. Servicen har eksistert helt siden 1955.

SVARTE BARN: Både Donald og Melania Trump kunne oppdatere barn som lurte på hvor nissen befant seg på julekvelden. Foto: Carolyn Kaster , AP

Frivillige militære som betjener nissetelefonen er utstyrt med en 14-siders håndbok med detaljer om sporing av nissen.

– Rudolfs nese gir fra seg en infrarød signatur lik den som oppstår når en rakett skytes opp. Satellittene har ikke noe problem med å oppdage Rudolfs røde nese, meldes det fra nisseekspertene.

