Trump hørte ikke på stabssjefens råd

NEW YORK (VG) I en personlig og sterk forsvarstale for sin sjef Donald Trump, forklarte stabssjef John Kelly at han har rådet presidenten til ikke å ringe familiene til falne soldater.

– Da jeg tok denne jobben og snakket med presidenten om hvordan dette skal gjøres, var min første anbefaling å ikke gjøre det, fordi det ikke er den samtalen foreldre eller familiemedlemmer ser frem til, sier John Kelly, en tidligere firestjerners general.

Han kaller likevel Trump modig som gjennomførte samtalene.

VGs kontor i NEW YORK Robert Simsø

Ta kontakt, og følg meg:

E-post: roberts@vg.no

Twitter: @robsimso

– Han ringte til de fire familiene og uttrykte sine kondolanser på den beste måten han klarte. Han sa til meg, «hva skal jeg si?» Jeg sa til ham at det ikke er noe du kan si til dem som vil lette byrden for dem, sier Kelly.

MØTTE GUVERNØR: Donald Trump rett før et møte med Puerto Ricos guvernør Ricardo Rossello i går - hvor presidenten ga seg selv ti av ti mulige poeng for redningsarbeidet. Foto: Brendan Smialowski, AFP

Det er andre gang på kort tid Kelly kommer på podiet i briefingrommet i Det hvite hus etter at det stormer rundt presidenten.

Nå var det for å æreskjelle kongressmedlem Frederica Wilson, en demokrat, for at hun hadde gått offentlig ut med hva Trump angivelig sa til enken til den falne soldaten David Johnson (25).

Han var en av fire som ble drept i et mystisk bakholdsangrep i Niger 4. oktober.

– Han visste han han meldte seg til....men når det skjer, så gjør det vondt likevel, hevder Wilson at Trump sa til den høygravide enken like før hun skulle ta imot liket av sin mann som hun har to barn med fra før.

Wilson påstår også at enken Myeshia Johnson (24) reagerte på at Trump heller ikke visste soldatens navn. Donald Trump kalte Wilsons påstander for fabrikkerte, men John Kelly virket ikke å bestride hva som ble sagt i samtalen, mer intensjonen bak den.

– Jeg trodde falne soldater og familiene deres var hellige i dette landet, sier Kelly, som var rystet og knust da han oppdaget hva Wilson hadde sagt.

– Et medlem av Kongressen som lytter på en telefonsamtale fra USAs president til en ung kone, og på sin måte prøvde å formidle sin mening - at han var en tapper mann, en helt, og at han visste hva som kunne skje fordi han meldte seg til tjeneste. Det var budskapet som ble formidlet, sier Kelly, som selv mistet sin sønn Robert i tjeneste i Afghanistan i 2010.

Kellys beretning om da han fikk sønnens dødsbudskap, og hvordan likene til til amerikanske soldater fraktes hjem til USA, gjorde hans opptreden usedvanlig sterk.

Han utelot å nevne at kongressmedlem Frederica Wilson også er en nær venn av familien Johnson - og at det var årsaken til at hun satt i bilen da Trump ringte. Den drepte soldaten skal ha gått i et mentorprogram hos Wilson fra han var liten gutt.

SPESIAL: Jeffrey Lord - derfor svikter jeg aldri Trump (VG+)

Frederica Wilson sier i en uttalelse torsdag kveld at hun står fast ved sine uttalelser om hva som ble sagt mellom Trump og enken, men ber om at fokus nå er de drepte soldatene - og hva som gikk galt i Afrika for over to uker siden.

Fredag morgen norsk tid er Trump i aksjon på Twitter igjen:

– Fake News går amok med den sprø kongresskvinnen Wilson (D) som i hemmelighet var i en veldig personlig samtale, og kom med en total løgn om innholdet, skriver Trump på Twitter.