Trump hevder han takket nei å bli kåret til årets person

USAs president Donald Trump hevder at han takket nei til prisen som «Årets person», en kåring magasinet Time foretar hvert år.

Fredag kveld tvitret Trump at magasinet Time ringte og fortalte at han trolig ville bli kåret til «Årets person» for andre år på rad. Et intervju og fotografering måtte imidlertid til.

– Jeg svarte at trolig ikke var godt nok og sto over. Takk likevel, skrev presidenten.

Senere samme kveld så magasinet seg nødt til å svare på Twitter.

De skriver at presidenten feilaktig fremstilte hvordan Time velger «Årets person». Time forklarer at magasinet ikke kommenterer hvem som er kåret før valget er publisert. Det vil skje onsdag 6. desember.

Les også: 100 dager på sine egne eiendommer som president

Den tidligere forretningsmannen holder vanligvis godt øye med prisutdelingen. Han har tidligere klaget på Twitter for ikke å ha blitt valgt i henholdsvis 2012, 2014 og 2015.

I 2015 var det Tysklands rikskansler Angela Merkel som fikk tittelen. CNN påpeker at Merkel hverken ble fotografert eller intervjuet i anledning kåringen, men heller ble representert ved et maleri på førstesiden av magasinet.

I 2016 var det imidlertid Trumps tur.

I juni i år skrev Washington Post at veggene til flere av presidentens golfklubber er utsmykket med falske Time-forsider med positive overskrifter om nettopp Donald Trump.