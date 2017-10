Trump hevder Demokratenes kongresskvinne løy om telefonsamtale

Donald Trump nekter for å ha kommet med den mye omtalte kommentaren til enken etter en soldat som ble drept 4. oktober.

DREPT I BAKHOLDSANGREP: Sgt. La David Johnson ble drept av militante islamister i Niger 4. oktober. Foto: , AFP

– Han visste hva han meldte seg til ... men når det skjer, så gjør det vondt likevel.

Sitatet har skapt debatt i USA de siste dagene. Ifølge Demokratenes kongresskvinne Frederica Wilson tilhører det USAs president, Donald Trump. Selv nekter han for å ha sagt dette, og mener Wilson har funnet på sitatet.

– Den demokratiske kongresskvinnen fabrikkerte det jeg sa til kona til soldaten, som døde i kamp (og jeg har bevis). Trist!, skriver Trump på Twitter.

Enken etter soldaten David Johnson var på vei til å ta imot kisten etter enkemannen sammen med deres to barn på to og seks år da president Trump ringte for å kondolere. Mannen ble drept av islamistiske militanter i et bakholdsangrep i Niger i Afrika for knappe to uker siden.

Kongresskvinnen var selv i limousinen sammen med Johnsons familie, og hevder hun hørte hva presidenten sa fordi han var på høyttaler i bilen, ifølge CNN. Enken selv har foreløpig ikke uttalt seg om saken.

Trump har møtt kritikk for at han ikke kommenterte angrepet mot soldatene i Niger på flere dager. Han hevdet også at tidligere amerikanske presidenter, blant annet Barack Obama, ikke har kommentert slike angrep. Det er beviselig feil, og Trump modererte seg senere noe i et intervju med NBC News.

– Jeg tror president Obama gjorde det noen ganger, og noen ganger gjorde han det ikke. Jeg vet ikke. Det er hva jeg ble fortalt, sa Trump til NBC.