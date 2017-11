Trump får ikke «klimaskeptiker» som sjefforsker

Til tross for at Sam Clovis ikke har noen naturfaglig bakgrunn, ville presidenten ha ham som sjefforsker. Det var før også han ble dratt inn i Russland-saken.

Det var Sam Clovis (68) som oppfordret sin kollega i Trumps valgstab, George Papadopoulos, til å møte russiske myndigheter i hemmelighet. I rettsdokumenter er han kun omtalt som en seniorrådgiver, men ble identifisert av Washington Post tidligere denne uken.

Nå trekker Trump-toppen seg fra vurderingen til en toppstilling i det amerikanske landbruksdepartementet.

«Klimaskeptiker»



Presidenten ønsket nemlig å flytte Clovis fra sin stilling som landbruksrådgiver i Det hvite hus, og innsette ham som sjefforsker i landbruksdepartementet. Denne stillingen krever imidlertid godkjenning fra senatet, og nominasjonen av Clovis var kontroversiell allerede før han ble dratt inn i Russland-etterforskningen.

Det kanskje viktigste ankepunktet mot ham er bakgrunnen hans, eller mangelen på sådan. Clovis har riktignok en doktorgrad, men denne er i offentlig administrasjon, og han har ingen naturfaglig bakgrunn.

I tillegg er han relativt spissformulert. Inntil han kastet seg på Trump-bølgen tidlig i valgkampen, har han vært oberst i det amerikanske luftvåpenet, professor i administrasjon og økonomi, og radiovert. Sistnevnte var med et tydelig ståsted ytterst på amerikansk høyreside. I en gjennomgang av Clovis’ radiokarriere og blogg, gjort av CNN, dukket det opp uttalelser om at likekjønnet ekteskap kunne lede til at pedofili ble lovlig, og at Obamas progressive tilhengere var «rase-forrædere».

Han tror heller ikke på menneskeskapte klimaendringer.

Oppmuntret til Russland-tur



Det var i 2016 Clovis mottok en epost fra George Papadopoulos, som nå er siktet i forbindelse med Robert Muellers etterforskning. Det var Clovis som i utgangspunktet rekrutterte Papadopoulos som utenriksrådgiver, ifølge Politico.

I eposten skrev Papadopoulos at «den russiske regjeringen har en åpen invitasjon fra Putin for å møte Trump når han er klar».

– Jeg vil oppmuntre dere til å gjennomføre turen, hvis mulig, skrev Clovis i en epost tilbake.

Hans advokat Victoria Toensing sa til Washington Post at Clovis alltid hadde motsatt seg en slik reise kraftig, og at den positive eposten til Papadopoulos var «høflighet fra en dannet gentleman fra Iowa».

Det hvite hus har gjort innbitte forsøk på å distansere seg fra de tre som så langt er siktet i Russland-etterforskningen, med henvisning til at de kun spilte en marginal rolle i valgkampen, eller at de påståtte lovbruddene skjedde før de kom i kontakt med Trump. Clovis’ innblanding gjør dette mer komplisert, ettersom han den dag i dag har en posisjon i Det hvite hus, og var nominert til en høyere stilling i et departement.

– Blodsport



– De nådeløse angrepene på deg og ditt team, fremstår som blodsport som bare blir mer intenst for hver dag som går. Ettersom jeg fokuserer på din og din administrasjons suksess, ønsker jeg ikke å være en distraksjon eller negativ innflytelse. Særlig ikke når det gjenstår så mye viktig arbeid for det amerikanske folk, skrev Clovis i et brev til Trump denne uken, gjengitt av CNN.

I samme brev gjør han det klart at han ønsker å fortsette i sin nåværende stilling, tross de siste dagenes bråk rundt ham.

På mandag denne uken ble pressetalsperson Sarah Huckabee Sanders spurt om hvorvidt president Trump fremdeles var komfortabel med å ha Clovis med på laget. Da svarte hun at hun ikke kjente til at det var behov for noen rokeringer.