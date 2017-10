Trump bekrefter uenighet med egen utenriksminister

NEW YORK (VG) Donald Trump bekrefter at han er uenig med utenriksminister Rex Tillerson i enkelte saker. Han ber ham være tøffere.

Flere amerikanske medier melder at det er en dyp konflikt mellom presidenten og utenriksministeren – som tidligere har fortalt at dette var en jobb han ikke ville ha.

Men Trump avviser kontant at det er en feide mellom dem.

– Vi har et veldig godt forhold. Vi er uenige i noen saker. Noen ganger skulle jeg gjerne sett ham litt tøffere. Men bortsett fra det så har vi et veldig godt forhold, sier Trump.

NBC News meldte denne uken at Tillerson er frustrert og at han skal ha beskrevet presidenten som «en idiot» foran forsvarstopper og ministre i et møte i Pentagon 20. juli.

– Det var falske nyheter av NBC, hevder Trump.

NBC rykket lørdag kveld ut og understreket at de holder fast ved historien. Og NBC er ikke det eneste mediet som har rapportert om Tillersons misnøye.

Uansett vekket det oppsikt nylig da Trump stemplet Tillersons forsøk på å få til en diplomatisk løsning med Nord-Korea, som meningsløse.

Like etter at Tillerson hadde hatt samtaler i tre dager med kinesiske ledere i Beijing, og fortalt at han hadde opprettet noen kanaler inn til Kim Jong-uns diktatur, gikk Trump ut på Twitter med noen oppsiktsvekkende meldinger:

– Jeg har sagt til Rex Tillerson, vår vidunderlige utenriksminister, at han kaster bort tiden med å forsøke å forhandle med den lille rakettmannen. Spar på kreftene, Rex, vi skal gjøre det som er nødvendig, skrev Trump.

HODEBRY? Utenriksminister Rex Tillerson har fortalt at det var kona som overtalte ham til å ta jobben, og at han egentlig ikke ville. Foto: Andrew Harnik, AP

Dette var et budskap han også gjentok lørdag, både på Twitter og i et intervju med Mike Huckabee, faren til Trumps pressetalskvinne Sarah Huckabee, på den kristenkonservative TV-kanalen TBN.

– Nord-Korea skulle vært håndtert for 25 år siden, for ti år siden, ja under Obama. Jeg overtok et totalt kaos, sa Trump.

I dette intervjuet refset Trump også mediene for det han mener er falsk rapportering av orkanrammede Puerto Rico. Flere medier har meldt at innbyggerne synes hjelpen kom frem altfor sent. De har også intervjuet en rekke mennesker som har sagt dette.

– Det er fake news, det er ingenting annet man kan si. Guvernøren i Puerto Rico, som er demokrat, hyllet vår innsats. Vi gjorde en strålende jobb – og ble ikke behandlet fair av mediene, sier Trump, som også påstår at de store TV-kanalene skrudde ned lyden slik at ikke seerne skulle høre hvor mye applaus han fikk i Puerto Rico.

– Det hender jeg spør meg om hvordan jeg havnet her, med den forferdelige, elendige publisiteten jeg får hele tiden, sier Trump til Huckabee.

Tidligere på dagen ble han konfrontert med andre nyhetsmeldinger om at heller ikke stabssjef John Kelly sprudler av glede over jobben sin i Det hvite hus.

Men også her avviser Trump at det er en konflikt:

– Han er en av de beste folkene jeg har jobbet med. Han gjør en fantastisk jobb og har fortalt meg at de to siste månedene har han elsket mer enn noen ting han har gjort før. Han vil fortsette, etter min mening, i de syv gjenværende årene, sa Trump lørdag.