Trump avviser at han vil sparke Tillerson

Etter at det torsdag verserte rykter om at Trump kom til å sparke utenriksminister Rex Tillerson, nekter Trump for at dette stemmer.

«Media har spekulert i at jeg sparket Rex Tillerson eller at han skulle slutte snart - FALSKE NYHETER! Han slutter ikke, og selv om vi er uenige om enkelte ting (jeg har siste ord), jobber vi bra sammen, og Amerika er høyt respektert igjen!», skriver USAs president på Twitter.

Dette er Rex Tillerson: Ble kåret til verdens 25. mektigste mann

Torsdag sa kilder til New York Times at Rex Tillerson kunne være ferdig som USAs utenriksminister, og at CIA-direktør Mike Pompeo skulle overta i løpet av få uker.

Nå avviser Trump altså dette. New York Times siterte ikke navngitte kilder, som ifølge avisen sa at Det hvite hus hadde en plan for å tvinge Tillerson ut av administrasjonen. Forholdet mellom ham og Trump har vært anstrengt, og derfor skulle Pompeo altså erstatte Tillerson.

Spekulasjonene rundt dette har pågått en stund. Ifølge NBC News skal Tillerson blant annet ha omtalt Trump som «en idiot» under et møte i sommer. Senere har han hverken svart ja eller nei når han har blitt konfrontert med hvorvidt han har sagt dette. I oktober gikk han imidlertid ut og omtalte presidenten som en smart mann, som alltid setter amerikanernes behov først.