Tidligere toppdiplomat til VG: – Det er forferdelig for USA det som nå skjer i utenriksdepartementet

WASHINGTON, D.C. (VG) Diplomater, politikere og professorer er alle svært bekymret. De mener president Donald Trump og utenriksminister Rex Tillerson er i ferd med å rasere amerikansk diplomati.

– Vi frykter vi mister en hel generasjon med seniordiplomater. De som virkelig har erfaringen og kunnskapen om hvordan verden fungerer. Det vil ta minst 20 å bygge opp igjen det som nå rives ned. I mellomtiden vil amerikansk diplomati lide på – og i – mange områder.

Ordene tilhører Ronald E. Neumann. Han er ingen hvem som helst når det kommer til amerikansk diplomati. Han jobbet i det amerikanske utenriksdepartementet i 37 år. Han har tjenestegjort i en rekke land, og var blant annet ambassadør, under både Bill Clinton og George W. Bush, i Algerie, Bahrain og Afghanistan.

I dag leder Neumann organisasjonen «The American Academy of Diplomacy», som består av tidligere ambassadører og andre ledere innen utenrikspolitikk. De jobber kort fortalt for å styrke amerikansk diplomati.

Akkurat nå mener de å være vitne til at det motsatte skjer.

– Det er forferdelig for USA det som nå skjer i utenriksdepartementet vårt, sier Neumann til VG.

Og hva er det som skjer? Jo, en voldsom nedskalering. Donald Trump har foreslått å kutte budsjettet til departementet med hele 30 prosent. Foreløpig har ikke dette blitt vedtatt i Kongressen, men utenriksminister Rex Tillerson, som det forrige uke ble hevdet at Trump av andre årsaker ønsker å kvitte seg med, har omfavnet planen.

Han har besluttet at man ikke skal ansette nye folk, eller forfremme folk til stillinger som står tomme, før man har fått analysert departementet og besluttet hvordan man skal omorganisere.

– De holder på som om det er vedtatt, sier utenrikspolitisk ekspert John Norris, i den liberale tenketanken Centre for American progress i USAs hovedstad, til VG.

FÆRRE ANSATTE: Harry S. Truman Building, hovedkvarteret til det amerikanske utenriksdepartementet, Washington, D. C. Foto: J. Scott Applewhite , AP

Slutter i frustrasjon



At dette ifølge departementet selv er midlertidig beroliger ikke kritikerne.

– Nå er man snart et år inne i denne administrasjonen, og det er en rekke posisjoner, særlig i mellomsjiktet, man ikke har fylt opp. Det er oppsiktsvekkende, sier Norris.

Ifølge de VG har snakket med har mange av de eldre, mest erfarne, blitt presset ut, eller sluttet i frustrasjon. Mange yngre talenter slutter fordi de ikke ser muligheter til å klatre på karrierestigen.

Ronald E. Neumann håndhilser på tidligere president i Afghanistan, Hamid Karzai, i 2005, den gang Neumann var USAs ambassadør i landet. Foto: AFP

– Tillerson har nok rett i at man trenger å stramme inn organisasjonen, og det er bra å bli kvitt litt daukjøtt. Men poenget med diplomati er jo nettopp å bruke erfaring og kunnskap. Man kan ikke stoppe alt sammen mens man reorganiserer, sier Robert Jervis, ved Columbia University og ekspert på amerikansk utenrikspolitikk.

I tillegg til ansettelsesstoppen av karrierediplomater har utnevnelsen av politiske stillinger gått uvanlig tregt. For eksempel står en rekke land, blant dem Norge, fremdeles uten en amerikansk ambassadør.

Til VG forteller Jervis at han de siste månedene har snakket med mange som jobber for utenriksdepartementet. Ifølge ham sier de alle stort sett det samme: Arbeidsmoralen blant dem som er igjen er på et bunnivå.

– De kaller det et spøkelsesbygg. Folk er ikke der. De tar lange lunsjer. De kommer presis klokken 09 og drar klokken 17. Det er ikke vanlig i utenriksdepartementet, sier Jervis med kraftig trykk på «ikke».

Han er bekymret for de langsiktige konsekvensene, og omtaler situasjonen som «nedslående».

– Skader USA i hele verden



Alle de tre VG har snakket med sier de er kjent med at mange av dem som nå er igjen, som opplever en økende arbeidsbyrde, ser seg om etter nye ting å gjøre.

– Mange av de dyktige folkene ønsker ikke å være der lenger. Dersom man starter å ansette igjen, hvem vil vel da søke jobb et sted der ting nå er på grensen til det patetiske? spør Jervis retorisk, før han svarer selv:

– Moralen kan man sikkert sakte, men sikkert, få tilbake, men kunnskapen vil det ta tiår å erstatte.

SMIL OG ALVOR: Utenriksminister Rex Tillerson smyger seg inn bak et medlem av den militære æresgarden før han holder en tale i utenriksdepartementets hovedkvarter, Harry S. Truman-bygningeni Washington, D.C., 5. mai 2017. Foto: Chip Somodevilla , AFP

Ronald Neumann mener mangelen på folk – og ikke minst riktige folk – er skadelig for hele USAs diplomatiske virke rundt i verden.

– Det vil gjøre oss mindre kompetente og vi vil kunne miste vår posisjon som den kanskje viktigste maktfaktoren, svarer den tidligere ambassadøren.

Han mener enhver presidents administrasjon trenger diplomater som kan fortelle dem hvilken politikk som kan virke og hvilken som ikke kan gjøre det, ulike steder i verden. Han nevner et eksempel fra da Rex Tillerson nylig møtte den afghanske presidenten i Kabul.

– Ashraf Ghani fikk i ettertid kritikk i Afghanistan for at han i sitt eget hjemland møtte vår utenriksminister på en amerikansk luftbase. Slike ting er med på å svekke ham som president, og dermed også med på å svekke våre interesser. Har man den rette erfaringen og kunnskapen så unngår man slikt, sier Neumann.

Åpning for Kina



John Norris i American Progress sier USA vil bli en langt mindre effektiv leder og partner ute i verden.

UTENRIKSPOLITISK EKSPERT: John Norris, i den liberale tenketanken American Progress. Foto: American Progress

– Både når det kommer til de tingene Trump er opptatt av, som trusler og sikkerhet, men vi kommer også til å gå glipp av mange muligheter for vekst og samarbeid. Det er for meg kanskje det verste med dette.

Han er også urolig for at man styrker den militære delen av landet samtidig som man bygger ned diplomatiet.

– Det er et stort problem dersom du ikke har folk med den erfaringen i ulike deler av administrasjonen. Du vil få et bord fylt opp av folk med militær bakgrunn, men ingen diplomatiske stemmer, sier Norris.

Professor Jervis ser for seg at Kina er en av nasjonene som vil forsøke å utnytte situasjonen til sin fordel.

– Det er ingen tvil om at de vil forsøke å spille en større rolle nå. Diplomatikkrisen kombinert med at Donald Trump trekker USA ut av avtaler som klimaavtalen fra Paris og handelsavtalen med stillehavslandene vil sørge for det.

– Motvilje mot diplomati



De tre ekspertene VG har snakket med gir alle i stor grad samme forklaring på hvorfor Trump og Tillerson – for de er alle enige om at dette er noe som startet med denne administrasjonen – ser ut til å nedprioritere diplomatiet. I korte trekk handler det om at dersom man aldri har drevet med utenrikspolitikk, så forstår man kanskje heller ikke hvordan det fungerer.

– Den snille forklaringen er at de ikke forstår at det skjer tusener av politiske avgjørelser over hele verden hver dag, og at det ikke kan fungere dersom man ikke har folk der ute. En litt slemmere forklaring er at denne administrasjonen ser ned på diplomatiet og feilaktig tror det er noe hvem som helst kan gjøre. Den virkelig slemme forklaringen er at de rett og slett ønsker å ødelegge vårt profesjonelle diplomati, sier Neumann, og legger til at han er usikker på hvilken av teoriene som stemmer best.

– Jeg tror helt klart noe handler om motvilje mot diplomati fra Det hvite hus. De ser på det nærmest som en fiende og en motstander av Trumps verdenssyn, sier John Norris.

PROFESSOR: Robert Jervis ved Columbia University i New York. Foto: Columbia University

Både han og Robert Jervis trekker også frem Rex Tillersons bakgrunn som konsernsjef for det gigantiske oljeselskapet Exxon. Der gjennomførte han nedbemanning med stor økonomisk suksess.

– Men et departement fungerer ikke på samme møte som et privat selskap. En ung, billigere ansatt kan ikke erstatte år med erfaring og kunnskap, sier Norris.

«Halshugging»



Det er også et kjent faktum at Tillerson styrte oljeselskapet mer eller mindre på egen hånd, med bare en liten ledergruppe rundt seg. Ifølge Jervis fører han samme strategi i Utenriksdepartementet.

– Han har tatt med seg folk inn som nå blir stolt på mer enn de som kan dette ut og inn. Det sitter folk rundt på bruket der nå som har mye erfaring å bidra med, men aldri blir brukt. Det er enda en grunn til at folk ønsker seg bort. Det er jo galskap, mener Jervis.

De tre er langt fra de eneste som er bekymret for situasjonen amerikansk diplomati befinner seg i. Lederen for diplomatenes fagforening, Barbara Stephenson skrev nylig i et åpent brev om at kuttene i departementet har ført til en «halshugging av erfarne ledere». Ifølge henne har kuttene særlig rammet seniordiplomatene.

For kort tid siden sendte også to senatorer, republikaneren John McCain og demokraten Jeanne Shaheen et brev til utenriksministeren der de ifølge Reuters forteller at de frykter landets diplomatiske makt er i ferd med å bli svekket.

Departementet har lovet de to et svar på sine bekymringer.

Andre går enda lenger. Demokraten Ben Cardin sa nylig at landets sikkerhet blir satt på spill.

Da presidenten selv nylig ble spurt om alle de ledige stillingene i utenriksdepartementet svarte han følgende:

– Jeg er den eneste som betyr noe.