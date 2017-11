Steve Bannon mener Trump blir motarbeidet av sine egne

WASHINGTON, D.C. (VG) Donald Trumps tidligere sjefstrateg i Det hvite hus, Steve Bannon, sier han og hans likemenn feirer 8. november, datoen for Trumps valgseier, som en hellig dag.

– Det er MAGA-dagen, ikke sant. En hellig dag. I fremtiden vil vi feire det som om det var Bastilledagen, sier Bannon i et intervju med New York Times.

Bastilledagen er Frankrikes nasjonaldag, og er en markering av stormingen av Bastille-fortet i 1789. Det var det kritiske øyeblikket i den franske revolusjon, der folket tok tilbake makten i landet.

Nå håper Bannon, som i høst måtte forlate Det hvite hus, at datoen Donald Trump ble valgt i fremtiden vil ha samme symbolverdi i USA. Han kaller dagen MAGA-dagen, en forkortelse for Trumps slagord «Make America Great Again».

– Denne perioden vi er inne i nå vil bli sett på som et opprør fra arbeiderklassen i begge partiene (Republikanerne og Demokratene journ.anm.), mener Bannon, som fortsetter med blant annet å si at dette er et øyeblikk i tiden der man forsøker å ta tilbake kontrollen over myndighetene, for å gjøre dem mer lydhøre for folkets egne interesser.

Vil ha bort flertallslederen

Nå, etter at Donald Trump er på plass i Det hvite hus, er Bannons mål å også overta Kongressen fra det etablerte Washington, D.C. Han innser likevel at det ikke bare blir enkelt. Denne uken tapte Republikanerne to guvernørvalg, i Virginia og New Jersey.

– Hver dag blir en kamp. Man kommer til å vinne noen og tape noen.

FLERTALLSLEDER: Mitch McConnell er republikaner i Senatet. Foto: Aaron P. Bernstein , Reuters

For Bannon er det uansett ikke nok at en republikaner vinner. Det må være HANS type republikaner. Kanskje trenger det ikke engang være en republikaner, så lenge det er en som står opp mot det etablerte. En som deler hans syn i ar arbeiderklassen er maktesløse slik ting er i politikken og økonomien i dag. En som er opptatt av «America first». Ikke en som er mer liberal rundt innvandring og ønsker at USA skal spille en aktiv rolle globalt.

Derfor ønsker mannen, som etter at han måtte forlate Trumps administrasjon gikk rett tilbake til sin gamle jobb som leder for det høyrevridde nyhetsnettstedet Breitbart, nå å sørge for at Senatets mektige flertallsleder Mitch McConnell ikke blir sittende lenge i den rollen.

– Det er en skandale hvor lite Senatet og Mitch McConnell har støttet Trumps agenda, sier Bannon til New York Times, og legger til at han mener flertallslederen har brukt makten sin til å motarbeide presidenten.

Bannons mann

Da det tidligere i høst var primærvalg for republikanerne for senatsplassen til Jeff Sessions, som har blitt ledig etter at han ble justisminister, støtte Steve Bannon den kontroversielle kandidaten Roy Moore. De etablerte republikanerne i hovedstaden støttet motkandidaten Luther Strange. Det samme gjorde Trump, til Bannons store skuffelse.

Men det var Bannons mann som vant, og nå kan stille til valg mot sin demokratiske rival Doug Jones. (Med mindre Moore må trekke seg etter beskyldninger om seksuell trakassering mot en mindreårig flere tiår tilbake i tid – men det er en annen sak).

De etablerte republikanerne frykter at kandidater som Moore blir sett på som for omstridte, og dermed vil tape for motkandidaten fra Demokratene. Steve Bannon ønsker derimot å få frem enda flere kandidater av samme type som Moore ved neste års mellomvalg.

Altså flere kandidater som er «Trump-republikanere», og tenker «Amerika first». I møter med potensielle kandidater skal han også ha bedt dem love å ikke gi støtte til McConnell som leder av Senatet i en periode til.

– Jeg tror absolutt ikke han kommer til å være flertallsleder om et år fra nå, sier Bannon.