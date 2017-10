Slik vil de bygge Trumps mur mot Mexico

USAs nye mur skal være vanskelig å klatre over, men lett å se på – hvis den noen gang blir bygget.

På en byggeplass i San Diego, et steinkast fra grensebyen Tijuana i Mexico, står flere høyreiste biter av det som en gang kan bli en sammenhengende grensemur mot USAs naboland i sør.

Torsdag besøkte AP byggeplassen, og så nærmere på prototypene som har blitt bygget her den siste måneden. Selv om de konkurrerende selskapene har frist den 26. oktober til å ferdigstille prototypene sine, var alle åtte klare denne dagen.

Bildene viser de åtte prototypene som står ved siden av hverandre og viser hvordan den mye omtalte og kritiserte muren kan bli seende ut når den bygges.

Se alle bildene i bildegalleriet øverst i saken.

Vil at Mexico betaler

Som for å illustrere problemstillingen forsøkte tre menn og to kvinner å ta seg over grensen, mens nyhetsbyrået var på stedet. Alle fem ble raskt innhentet av grensevakter til hest. Dette skal være det femte eller sjette forsøket på å krysse grensen i løpet av måneden arbeidet har pågått her.

President Donald Trump plan om å bygge en mur mot Mexico var et av de virkelig sentrale temaene i valgkampen hans i fjor. «Build the wall» ble et hyppig brukt slagord, og løftet om å tvinge Mexico til å betale for muren appellerte til kjernevelgerne.

BEVOKTET: Grensevakter til hest følger med på arbeidet. De skal ha avverget flere ulovlige forsøk på å krysse grensen den siste måneden. Foto: Gregory Bull , AP

Mangler pengene



Nå, etter ni måneder som president, er ikke en eneste meter bygget og Mexico har gjort det ettertrykkelig klart at de ikke kommer til å betale for muren. Løftet om en sammenhengende mur langs hele grensen er i alle fall moderert, og Trump har bedt sin egen kongress om 1.6 milliarder dollar til å bygge til sammen rundt ti mil i første omgang. Hvorvidt han får pengene er høyst uklart.

Først må det uansett avgjøres hva man rent faktisk skal bygge. Som vanlig i denne typen konkurranser er det uklart om det blir én enkelt prototyp som vinner, eller om man henter egenskaper fra flere av dem i den endelige konstruksjonen.

Dobbelt så dyrt: Dette kan bli prislappen på den omstridte muren

– Pen å se på



Ifølge AP har ikke administrasjonen sagt noe om hvorvidt presidenten selv kommer til å være med å bestemme hvordan muren skal se ut.

Noen føringer er lagt i anbudet:

• Muren skal være mellom 5.5 og ni meter høy.

• Den skal tåle kontinuerlig angrep med slegge, hakke eller batteridrevne verktøy.

• Den skal ha egenskaper som gjør det vanskelig å klatre over.

• Den skal være pen å se på fra den amerikanske siden av grensen.

Trumps personlige krav: Skal være umulig å klatre over eller grave seg under





«Gjennomsiktig»



Flere av forslagene er også helt eller delvis gjennomsiktige, noe Trump selv insisterte på at måtte være tilfellet i juli i år. Dette for å unngå at uskyldige amerikanere ble drept av sekker med narkotika kastet over av smuglere.

– Uansett hvor fryktelig det høres ut – når de kaster de store sekkene over, og hvis du har folk på andre siden av muren, så kan du ikke se dem. De treffer deg i hodet med 30 kilo «greier». Da er det slutt, sa presidenten.

Er det ikke det ene..: Truede dyrearter skaper mur-trøbbel for Trump

GJENNOMSIKTIG: Disse arbeiderne kan se gjennom muren, og dermed være helt sikre på at det ikke står narkosmuglere klare til å kaste tunge sekker med «greier» i hodene deres. Dessuten har de hjelmer. Foto: Gregory Bull , AP

Ikke imponerte

Trump har selv lovet at muren skulle være ugjennomtrengelig. Men da Washington Post besøkte Tijuana mandag denne uken, var de ikke særlig imponert på mexicansk side.

– Folk kommer fortsatt til å krysse over. Dette kommer ikke til å endre så mye, sa Kevin Ávila Rodríguez (17) til avisen. Han bor over grensen, rett ved der prototypene bygges, og livnærer seg ved å resirkulere søppel.

– For min del kunne de laget den enda høyere. Slik at gærningene som han i Las Vegas ikke kommer hit. Jeg mener det, det farlige er på den siden, sa en politimann.