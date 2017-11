Slik stempler Trump sine motstandere

President Donald Trump har gjort det for vane å stemple politiske motstandere og kritikere med de mest elleville kallenavn.

Fredag var det nok en gang erkefienden «skurken Hillary Clinton» og den demokratiske senatoren Elizabeth «Pocahontas» Warren som var skyteskiver. Bakgrunnen var nye påstander om at Demokratenes primærvalg var «fikset».

I presidentvalgkampen i fjor benyttet Trump gjentatte ganger kallenavnet «Pocahontas» eller «indianeren» om den profilerte senatoren fra Massachusetts. Årsaken er at Warren tidligere har snakket om sine røtter hos de amerikanske Cherokee-indianerne.

Senere har hun blitt anklaget for å skryte på seg indiansk bakgrunn for få en professorstilling ved eliteuniversitetet Harvard.

«Skurken Hillary»



Gjennom hele valgkampen omtalte Trump sin motkandidat nesten konsekvent som «skurken Hillary». På folkemøtene hisset han opp sine tilhengere med løfter om at han som president ville iverksette en ny gransking av Clintons bruk av en privat epostserver da hun var utenriksminister. Under valgkampmøtene svarte Trump-tilhengere med kampropet «sperr henne inne».

Også Trumps republikanske motkandidater fikk tildelt fargerike kallenavn som «Lille Marco Rubio» og «løgneren» Ted Cruz.

Bernie Sanders, som kjempet en hard kamp mot Hillary Clinton for å bli Demokratenes presidentkandidat i fjor, ble ofte omtalt som «Gale Bernie».

Oppgjør med nettmobbing



Trumps nedsettende karakteristikker om sine motstandere, ofte publisert på nettsamfunnet Twitter, står tilsynelatende i skarp kontrast til kona Melanias oppgjør med mobbing på sosiale medier. Under Republikanernes landsmøte i fjor sommer varslet hun at hun ville bruke posisjonen som førstedame til å stå opp mobbing og bøllete oppførsel, spesielt på sosiale medier.

– Voksne skriver stygge ord, til og med løgner. Barn og unge kan være sårbare, sa Melania, som hevdet at den amerikanske kulturen er blitt for røff og slem.

«ROCKET MAN»: Kim Jong-un. Foto: Kcna

Uttalelsene ble møtt med hoderisting og oppfordring om at Melania først burde ta en prat med sin ektemann.

Stempler Kim som «Rocket man»



Bruken av nedsettende kallenavn og karakteristikker har likevel ikke avtatt etter at Trump inntok Det hvite hus. Under en oppsiktsvekkende opptreden i FN tidligere i høst kalte han Nord-Koreas diktator Kim Jong-un konsekvent for «Rocket man». Landets utenriksminister Ri Yong-ho responderte med at han «synes synd på Trumps rådgivere».

Trump har helt siden han lanserte sitt presidentkandidatur ligget i åpen krig med de etablerte mediene i USA, og en rekke journalister og TV-personligheter har fått sitt pass påskrevet. Programleder Joe Scarborough i det populære programmet «Morning Joe» er omtalt som «Pskyko Joe», mens Fox-anker Megyn Kelly fikk tilnavnet «Gale Megyn».

Den konservative kommentatoren Glenn Beck er flere ganger karakterisert som «Sprø Glenn Beck». Det samme kallenavnet har han de siste ukene brukt om kongressrepresentant Frederica Wilson.

NBC-anker Chuck Todd har i flere år vært på Trumps «hatliste» og blir ofte referert til som «Søvnige Todd».

Lettvekter og dumskalle



Demokratenes leder i Senatet Chuck Schumer, som blant annet kritiserte Trump for sparkingen av FBI-direktør James Comey, har siden blitt omtalt med det lite flatterende kallenavnet «Gråtende Chuck».

Blant presidentens favoritt-karakteristikker er «taper». Blant dem Trump har beskrevet som tapere er artisten Cher, den republikanske strategen Karl Rove, TV-profilen Rosie O’Donnell, talkshowverten Jon Stewart og flere andre, ifølge USA Today.

Andre favorittnedsettelser, som Trump har brukt for å beskrive en rekke personer, er «lettvekter» og «dumskalle».

Men også Trump har måttet tåle både fjerndiagnoser og svært negative karakteristikker. Den anerkjente historieprofessoren Timothy Snyder er blant dem som har stemplet presidenten som både narsissist og psykopat, og kalt han en «sjeldent farlig person».

Tidligere har også 27 av USAs fremste psykiatere og psykologer gått ut med lignende «diagnose» av presidenten.