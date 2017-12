Senator beskylder Trump for «sexistisk sverting»

WASHINGTON, D.C. (VG) Presidenten tvitret tirsdag at senator Kirsten Gillibrand var villig til å gjøre «hva som helst» for pengedonasjoner. Det har skapt reaksjoner.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C.





Jostein Matre Ta kontakt, og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

– Det var en stygg og antydende tveet. Vi vet alle hva forsøkte å si der. En sånn oppførsel av ham er under verdigheten til presidentembete, sier Eric Swalwell, en demokrat som sitter i Representantenes hus, i et intervju med CNN.

Andre kritikere har tirsdag sagt rett ut hva Swalwell lar ligge mellom linjene:

At Trump forsøker å antyde at senator Gillibrand ville hatt sex med ham i bytte for pengedonasjoner.

«Vil gjøre hva som helst»



Bakgrunnen er en twittermelding Donald Trump sendte ut tirsdag morgen.

Der omtaler han Gillibrand som en som ville komme og trygle ham om økonomisk støtte til sine kampanjer (før han selv var presidentkandidat journ.anm.), og påstår «hun vil gjøre hva som helst» for å få donasjoner.

Meldingen fra Trump kommer etter at Gillibrand i går gikk ut og sa at presidenten bør gå av på bakgrunn av anklager mot ham om seksuell trakassering, og at han bør etterforskes av Kongressen.

Gillibrand har i dag svart på presidents tveet, og sier at presidenten ikke kan få henne, eller alle kvinnene som har snakket ut mot ham, til å tie.

– Meldingen hans var en sexistisk svertekampanje, et forsøk på å få meg til å tie, men jeg kommer ikke til å være stille når det kommer til denne saken. Det vil heller ikke de kvinnene som i går stod opp mot presidenten. Ei heller de millionene av kvinner som har marsjert og stått opp mot politikk de er uenige i, sa Gillibrand på en pressekonferanse tirsdag formiddag.



Det er for øvrig en kjent sak at Donald Trump tidligere har gitt pengedonasjoner til Gillibrand.



Se Twitter-utvekslingen mellom de to her:

Brev om etterforskning



Gillibrand er ikke den eneste som nå ber Donald Trump trekke seg. Tre andre senatorer fra Demokratene har sagt det samme. Hun er heller ikke den eneste som etterlyser en etterforskning i Kongressen.

I går sendte 56 kongresskvinner et brev til en av komiteen i Representantenes hus der de oppfordret til nettopp dette.

– Det amerikanske folket fortjener enn fullstendig undersøkelse av sannheten i disse påstandene, står det i et brevet.

Videre heter det at man ikke kan ignorere de mange kvinnene som under valgkampen stod frem med påstander om å ha blitt utsatt for seksuell trakassering av Donald Trump.

– Særlig ikke i disse #MeToo-tider, skriver kvinnene.

Nekter



Presidenten har nektet for alle anklagene, og til tross for et lydopptak der han skryter over hvordan han helt uten videre starter å kysse kvinner og klå dem i skrittet, ble han valgt til USAs 45. president i fjor.

I går ble det holdt en pressekonferanse med tre av disse kvinnene i forbindelse med lanseringen av en dokumentarfilm der totalt 16 kvinner forteller sine historier om det de mener er seksuell trakassering begått mot dem av Trump.

Pressesekretær Sarah H. Sanders i Det hvite hus hevdet i går at det fantes øyenvitner i mange av disse sakene som avviste at presidenten hadde gjort noe galt. I dag tvitrer Trump selv at det hele er fabrikkerte historier av kvinner han «ikke kjenner og/eller aldri har møtt».

At han ikke kjenner kvinnene er selvsagt ikke et bevis på at han ikke har gjort det han er anklaget for. Dersom han faktisk ikke har møtt dem, så vil det derimot være et bevis på at han ikke har gjort noe galt. I så fall vil det heller ikke være noen øyenvitner.

Har beviselig møtt flere



Men Donald Trump har beviselig møtt flere av disse kvinnene, kommer det frem blant annet i en artikkel hos The Atlantic.

• Flere av dem deltok på missekonkurranser Trump var arrangør av, og har blant annet fortalt hvordan han uten advarsel kom inn i garderoben mens de skiftet, og altså gjerne var uten klær på. Dette har Trump selv fortalt i et radiointervju med Howard Stern at han har gjort. Andre har fortalt at han helt uten videre startet å kysse dem.

• En var en journalist som intervjuet Trump for People Magazine. Også hun hevder at han startet å kysse henne, samt at han i ettertid foreslo at de skulle ha en affære.

• En kvinne deltok i reality-programmet «The Apprentice», der en gruppe mennesker kjempet om å få en jobb i Trumps konsern. Hun har fortalt at han startet å kysse henne og beføle henne på brystet. Trump har tidligere fortalt at han husket henne som en av deltagerne på programmet han ledet.

• En annen skal ha innledet et forretningssamarbeid med Trump. Under en middag i Atlantic City skal han, ifølge henne, ha klådd på henne under bordet. Han skal også ha gjort noe lignende under et møte de hadde på et senere tidspunkt.

Trump har tidligere, med noe ulike forklaringer, nektet for alle disse påstandene. Og at han faktisk har møtt flere av disse kvinnene er selvsagt ikke et bevis i seg selv på at han har gjort noe upassende.