Republikansk senator om Trump: – Han kan lede oss til 3. verdenskrig

WASHINGTON, D.C. (VG) Det har brutt ut full ordkrig mellom den avtroppende senatoren Bob Corker og president Donald Trump.

Krangelen mellom de to nådde en foreløpig topp da Bob Corker natt til mandag fortalte avisen New York Times at Donald Trump gjør ham bekymret fordi han ikke tror presidenten forstår hvor stor innflytelse det som kommer fra en amerikansk president har rundt i verden, og at den bekymringer er noe alle som bryr seg om USA har grunn til å dele med ham.

– Han behandler Det ovale kontor som et reality show hvor han kommer med ubetenksomme trusler mot andre land. Dette kan lede oss til 3. verdenskrig, sier Corker, som legger til at han vet at hver dag i Det hvite hus strever folk i presidentens administrasjon med å holde Trump i tøylene, for å beskytte ham mot sine egne instinkter.

Corker mener altså at Trump ikke har klart overgangen fra showbusiness til politikk. Han viser blant annet til hvordan Utenriksdepartemenetet og deres diplomater forsøker å få til fredelige løsninger med for eksempel Nord-Korea, samtidig som presidenten tvitrer fornærmende meldinger om «Little Rocket Man» og meldinger om at utenriksministeren ikke bør kaste bort tiden på diplomati.

Hevder Corker ikke våget



De skarpe uttalelsene fra Corker kom etter at den republikanske senatoren, som altså er partifelle med presidenten og lederen av Senatets utenrikskomite, tidligere søndag tvitret at Det hvite hus er en barnehage for voksne der «noen helt klart gikk glipp av vakten sin i morges».

Den meldingen kom som en reaksjon på en rekke meldinger fra Donald Trump på samme sosiale medium:

«Senator Bob Corker tryglet meg om å støtte ham i gjenvalg i Tennessee. Jeg sa «nei» og han trakk seg (sa han ikke kunne vinne uten min støtte). Han ville også bli utenriksminister, jeg sa «NEI TAKK». han er også i stor grad ansvarlig for den forferdelige Iran-avtalen. Med andre ord forventer jeg at Corker vil være en negativ stemme, som står i veien for vår fantastiske agenda. Hadde ikke mot til å stille! (til gjenvalg journ.anm.)»

Noen timer senere tvitret presidenten igjen om Corker, og hevdet at alt han hadde bidratt med var Iran-avtalen. En avtale Trump altså mener er dårlig for USA.

Hevder presidenten lyver



Corker, som representerer Tennessee og har vært senator siden 2007, har kunngjort at han ikke stiller til gjenvalg. Dermed vil hans tid i Senatet være over ved utgangen av 2018.

Senatoren nekter for å ha bedt om presidentens støtte. Han hevder derimot at Trump flere ganger innstendig ba ham om å stille til gjenvalg. Ifølge Corker sa han allerede da han gikk til valg i 2006 at han bare ønsket å sitte i to perioder.

– Jeg vet ikke hvorfor presidenten tvitrer ting som ikke er sant. Du vet han gjør det, alle vet han gjør det, men han gjør det.

For presidenten sin del er det langt fra optimalt å gå i strupen på en i sitt eget parti. Trump har ikke råd til å miste mange av sine egne dersom han skal få gjennom skatteendringene han ønsker seg. Så langt har ikke presidenten fått gjennom en eneste virkelig stor lovendring, og dette kan være hans beste mulighet for å få til det før hans første år i Det hvite hus er over.

Noe av det spesielle med denne krangelen er, ifølge New York Times, at Corker i utgangspunktet var en av få senatorer Donald Trump hadde et reelt, vennskapelig forhold til. Begge har drevet forretninger innenfor eiendomshandel, og hadde slik sett en felles bakgrunn.