Regjeringskilder: Trump godtar Russland-avhør

Advokatene til Donald Trump vurderer å tilby spesialetterforsker Robert Mueller et møte med presidenten i forbindelse med Russland-etterforskningen.

Det hvite hus håper et slikt avhør vil bidra til å fjerne den «skyen av mistanke» som fortsatt henger over presidenten, melder Politico, som viser til kilder i Det hvite hus.

Trump under lupen: Disse dokumentene vil spesialetterforskeren ha

Samtidig påpeker avisen at et slikt møte vil være en svært dristig strategi, fordi Trump da vil eksponere seg for pågående spørsmål om forsøk på å hindre etterforskningen, den omstridte sparkingen av FBI-direktør James Comey og hva han visste om Russlands støtte til hans presidentkampanje.

Trumps advokat John Dowd avviser Politicos opplysninger, etter først ha nektet å kommentere saken.

Ny høring



Samtidig øker Demokratene i Senatet presset i forkant av høringen i justiskomiten i neste uke. De ni demokratiske senatorene i komiteen sendte denne uken et brev til justisminister Jeff Sesions, der de krever at han forklarer seg detaljert om sine samtaler med presidenten i forbindelse med Russland-etterforskningen.

Spesiell duell: Trump utfordrer Tillerson til IQ-test

Da Sessions møtte til høring i Senatets etterretningskomite i juni nektet han konsekvent å svare på spørsmål om disse samtalene, og visste til at det er opp til presidenten om han vil frigi informasjon fra møtene. I brevet gjør senatorene det klart at de ikke vil godta et slikt svar denne gangen.

Forholdet mellom Trump og hans egen justisminister havnet i fryseboksen etter at Sessions i mars erklærte seg inhabil i Russland-etterforskningen. To måneder senere ble Robert Mueller utnevnt til spesialetterforsker.

«Svært urettferdig»

Presidenten reagerte sterkt på at Sessions erklæring, som han mente bidro til å sette han i et dårlig lys. I et oppsiktsvekkende intervju med New York Times i sommer karakteriserte Trump Sessions opptreden som «svært urettferdig overfor presidenten».

Les også: Mistenker Trump-kampanjen hjalp russerne å spre «fake news»

Uttalelsene satte fart i spekulasjonene om at Sessions var frosset ut av Trumps innerste krets, og kunne få sparken. Nå hevder justisministeren at det gode forholdet mellom han og presidenten er reetablert.

Spesialetterforsker Robert Muellers team avhørte i forrige uke en tidligere britisk etterretningsagent om materialet han har samlet om Donald Trumps bånd til Russland. Møtet mellom Muellers etterforskere og Christopher Steele fant sted i Europa for få uker siden, ifølge en kilde med kjennskap til etterforskningen.

Mappen med materialet som Steele ga til FBI i fjor, viser angivelig at Russland hadde samlet sammen en mengde kompromitterende anklager om Trumps personlige og finansielle bånd til Russland. Steele samlet materialet på oppdrag fra et privat amerikansk firma.