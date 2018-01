Tidligere valgkampsjef Paul Manafort saksøker spesialetterforsker Robert Mueller som han hevder har gått ut over sine fullmakter i Russland-etterforskningen.

I oktober ble Manafort og hans forretningspartner Rick Gates siktet av Mueller for en rekke forhold, blant annet for å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene.

Mueller leder granskingen av Russlands angivelige innblanding i den amerikanske valgkampen i 2016.

Det melder nyhetsbyrået AP onsdag.

Bakgrunn: Washington Post: Robert Mueller etterforsker Trump

Manafort, som i en periode ledet Donald Trumps valgkamp, sitter i husarrest og er ilagt forbud mot å uttale seg om saken.

Det Hvite Hus avviser i klippet under at Manafort spilte en stor rolle i Trumps valgkamp:

Stor tidslinje: Få innsikt i Russland-kontroversene

Han har avvist anklagene som er rettet mot ham.

I desember skrev mer enn 40 statsadvokater, republikanere og konservative et brev til president Donald Trump og ga sin støtte til spesialetterforsker Robert Mueller.

Den tidligere valgkampsjefen mener siktelsen mot ham viser at Mueller har gått utover sine fullmakter – siden siktelsen ikke er direkte knyttet til Russlands antatte forsøk på å påvirke presidentvalget i USA i 2016.

Det er denne antatte innblandingen i amerikansk politikk som Mueller i utgangspunktet har fått i oppgave å etterforske.

Avviser konspirasjon med russerne: – En avskyelig og sjokkerende løgn

Russland-høring i det amerikanske senatet: