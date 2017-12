NY Times: Australsk diplomat tipset FBI om Russland

Ifølge New York Times tipset en australsk diplomat FBI om mulig russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i fjor.

Ifølge avisen fortalte president Donald Trumps kampanjerådgiver George Papadopoulos en australsk diplomat at Russland satt på tusenvis av e-poster som ville ydmyke Demokratenes kandidat Hillary Clinton.

Diplomaten Alexander Downer, en tidligere australsk utenriksminister, er landets toppdiplomat i Storbritannia. Han skal ha blitt fortalt om e-postene av Papadopoulos under et møte mellom de to på en bar i London i mai 2016.

Australia videreformidlet så denne informasjonen til amerikanske FBI etter at Clintons e-poster ble lekket omtrent to måneder senere, skriver avisen. Tipset skal ha bidratt til å overbevise FBI om å etterforske saken videre.

ETTERFORSKES: George Papadopoulos har tidligere kjent seg skyldig i falsk forklaring i spesialetterforsker Robert Muellers gransking

Avisen siterer fire tidligere og nåværende offisielle tjenestemenn som kjenner til Australias rolle i saken.

Papadopoulos har tidligere kjent seg skyldig i falsk forklaring i spesialetterforsker Robert Muellers gransking. Mueller leder etterforskningen av Trump-kampanjens angivelige bånd til Russland.

