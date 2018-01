Ny bok: Trump skal ha vært «skrekkslagen» over valgseieren

Trump truer sin tidligere høyre hånd Steve Bannon med rettslige skritt etter at Bannon i en ny bok kommer med en rekke avsløringer om presidenten og hans familie.

I boken «Fire and Fury: Inside the Trump White House», som kommer ut neste uke, skriver journalist Michael Wolff at Trump-leiren var både overrasket og skremt etter valgseieren i november 2016, skriver BBC.

Ifølge Steve Bannon, Trumps tidligere sjefstrateg og en av kildene Wolff har benyttet til boken, var det en «skrekkslagen» Donald Trump som fulgte valgsendingene. Da det rett etter klokken åtte amerikansk tid valgdagen lå an til at Trump skulle gå av med seieren, skal Trumps sønn, Donald Trump Jr., ha fortalt en venn at det så ut som faren «hadde sett et spøkelse». Melania Trump skal ha vært oppløst i tårer – og det skal ikke ha vært snakk om gledestårer.

Ifølge Bannons beskrivelser gikk Trump fra å være i en tilstand av forvirring til mistro og redsel.

«Plutselig, ble Trump en mann som trodde han fortjente å bli, og var helt kapabel til å bli, presidenten i USA», beskrives det i boken.

Anklager Bannon for ærekrenkelse

Onsdag ble det kjent at Steve Bannon i den nye boken kaller møtet mellom en russisk advokat og Donald Trumps nærmeste medarbeidere i 2016 for «forrædersk», og Bannon mener møtet burde vært rapportert til FBI.

Bannons utspill har fått Trump til å rase, og i en pressemelding onsdag skriver presidenten at Bannon har ikke bare har mistet jobben, men også «mistet forstanden».

Ifølge The Guardian skal Trump nå ha truet Bannon med å gå rettens vei etter utspillene i boken, og Trumps advokat Charles Harder sier til ABC News at rettslige skritt er «nært forestående».

I et brev sendt til Bannon onsdag kveld krever advokatene, på vegne av presidenten, at Trumps tidligere høyre hånd avstår fra å komme med nedsettende kommentarer om presidenten og hans familie.

Ifølge advokat Harder har Bannons kommunikasjon med forfatteren av boken ført til flere rettslige krav, som ærekrenkelse og brudd på skriftlig taushetsplikt, skriver The Guardian.

På tross av Trumps trusler om å gå rettens vei proklamerte Bannon sin fulle støtte til sin tidligere sjef under et radioprogram torsdag, skriver CBS News.

– Presidenten i USA er en stor mann. Du vet at jeg støtter han dag ut og dag inn, uttalte Bannon etter spørsmål fra en innringer.

KRANGEL: I den nye boken om Trump-administrasjonen kommer det frem at Trump skal ha mislikt sin egen innsettelse. Trump og førstedame Melania skal ha kranglet åpenlyst før seremonien. Foto: Justin Lane

Mislikte sin egen innsettelse

I boken kommer det ifølge BBC også frem at Trump skal ha mislikt sin egen innsettelse. Han skal ha vært sint fordi de store stjernene takket nei til å opptre på seremonien, og misfornøyd med innkvarteringen på Blair House, hvor Trump og familien oppholdt seg før innsettelsen.

Gjennom dagen skal Trump ha vært sint og forbannet. Trump og Melania skal ha kranglet åpenlyst, og førstedamen skal ha vært på gråten.

Disse opplysningene blir imidlertid avvist av Melanias kommunikasjonsdirektør Stephanie Grisham, som i en uttalelse skriver at Melania Trump støttet sin mann i avgjørelsen om å stille som presidentkandidat, og at hun skal ha oppfordret han til det.

Pressesekretær Sarah Sanders fikk spørsmål om Bannon-krangelen på pressekonferansen onsdag kveld, norsk tid:

– Hun var sikker på at han kom til å vinne og var veldig glad da han gjorde det, sier Grisham i uttalelsen.

Ifølge BBC tar boken videre for seg at Trump syntes Det hvite hus var «skummelt», og at for første gang siden Kennedy hadde 1600 Pennsylvania Avenue som sin adresse på 1960-tallet, hadde presidenten og førstedamen et ønske om separate soverom.

Hevder Ivanka har president-plan

Det kommer også frem at Trumps datter Ivanka Trump håper å bli president en gang i fremtiden. Både Ivanka og hennes mann Jared Kushner har stillinger i presidentens administrasjon, og de skal ha takket ja til dette tross advarsler fra «omtrent alle de kjente».

Ivanka og Kushner skal ha laget en avtale om at Ivanka er den av de to som skal stille som presidentkandidat hvis muligheten skulle by seg, og at hun dermed, om hun skulle vinne, vil bli den første kvinnelige presidenten i USA. Opplysningene skal ha sjokkert Bannon.

Ifølge boken skal også tidligere Trump-rådgiver, Mike Flynn som i desember erkjente skyld i å ha løyet til FBI minst fire ganger, og mens han jobbet i Det hvite hus, ha visst at de russiske forbindelsene kunne bli et problem.

Wolff skriver at Flynn før valget hadde fått høre av venner at det «ikke hadde vært en god idé å ta imot 45.000 dollar fra russerne for en tale». Flynns svar på kritikken skal ha vært: «Det vil bare være et problem hvis vi vinner», heter det i boken.

Ifølge Wolff er boken basert på mer enn 200 intervjuer, inkludert flere samtaler med presidenten og hans ansatte. Pressesekretær ved Det hvite hus, Sarah Sanders, hevder imidlertid at Wolff kun har hatt én kort samtale med Trump etter at han inntok det ovale kontor, og hun har omtalt boken som «verdiløs tabloid fiksjon».

