Nederlandsk politi om Trump-tweet: #Fakenews

Slik svarer nederlandsk politi da VG spør om det anti-muslimske videoklippet USAs president delte onsdag.

Rundt klokka 12.30 norsk tid retvitret president Donald Trump tre videoer via sin twitter-profil. Videoene ble opprinnelig lagt ut av nestlederen for den høyreradikale organisasjonen Britain First, som kjemper mot islam og muslimsk innvandring i Storbritannia.

Nestlederen for Britain First, Jayda Fransen, har det siste døgnet lagt ut en rekke videoer av det hun hevder er muslimer som begår en rekke kriminelle handlinger.

Søndag 19. november ble Fransen arrestert i England for en tale hun holdt i Nord-Irland i sommer. Det var det nord-irske politiet som arresterte henne på grunnlag av truende ytringer under talen. Ifølge avisa Huffington Post ble Fransen i 2016 dømt til å betale en bot på 1920 pund (ca. 21 000 kroner) for religiøs trakassering.

Mer om Fransen: Les VGs intervju med lederen av Britain First

En av videoene viser det Fransen hevder er en «muslimsk innvandrer» som slåss med en gutt med krykker. USAs president delte delte denne videoen.

VG har forsøkt å ettergå hva som er den egentlige historien.

Videoen ble først delt av det nederlandske nettstedet Dumpert.nl i mai. Dumpert er et video- og bildedelingsnettsted der brukere kan legge ut og kommentere hverandres videoer. Saken ble siden fanget opp av nederlandske medier.

På forespørsel fra både offeret og politiet, ble videoen fjernet fra Dumpert.nl.

Nettstedet skriver nå at gjerningsmannen hverken var innvandrer eller muslim.

Politiet i Nederland: Synd

Da VG kontaktet nederlandsk politiet, via Facebook, skriver politiet til VG:

#FakeNews» etterfulgt av en blunkende smiley.

Deretter fulgte de opp:

– Jeg beklager at jeg skrev «fake news». Hendelsen var ekte, og veldig leit da det skjedde. Men det er enda mer synd at dette nå brukes som en grunn til å forby visse grupper av utlendinger fra å komme inn i USA. Det er også synd at offeret nå igjen blir et offer.

Husker du? Søviknes spredte budskap fra høyreradikale på Facebook: – Burde sjekket nærmere

Egyptisk video fra 2013

Trump retvitret også en video som ifølge tweeten viser islamister som dytter en tenåring fra et tak og slår ham i hjel – uten at det går frem hvor hendelsen finner sted

Ifølge korrespondent i Washington Post, Louisa Loveluck, er videoen av mannen som dyttes utfor et tak, fra 2013. Hun skrev om saken da hun jobbet for britiske Telegraph i 2015. Ifølge avisen skal mannen som ble kastet utfor taket, ha vært 19 år gamle Mohammed Badr Al-Din. Hendelsen skjedde i 2013 i Alexandria, Egypt. Mahmoud Ramadan ble ifølge Telegraph dømt til døden for drapet på 19-åringen.

Videoen Fransen og Trump nå har delt, sirkulerte på nett like etter hendelsen.