WASHINGTON, D.C. (VG) På dagen 11 måneder etter at han ble innsatt som president kan Donald Trump endelig feire sin første, store lov.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C.





Jostein Matre Ta kontakt, og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

Det var bare en formalitet da Representantenes hus onsdag på nytt måtte stemte «ja» til forslaget til ny skattelov. Det var nemlig aldri noen spenning rundt avstemningen, som kom fordi det ble gjort tre mindre endringer mellom den opprinnelige avstemningen i Representantens hus tirsdag og avstemningen i Senatet natt til onsdag.

De to kamrene må stemme over en helt identisk lovtekst før den kan sendes til signering hos presidenten. Det kan den altså nå, etter at avstemningen i Huset var over like før klokken 13, lokal tid.

Dermed innkasserer Donald Trump sin første store lovseier i løpet av sin periode i Det ovale kontor.

Den formelle signeringen kommer riktignok ikke til å skje før tidligst om et par dager ettersom man trenger noe mer tid på å klargjøre det endelige dokumentet som presidenten skal skrive sitt navn på.

– Historisk seier



En bedre julegave kunne han likevel neppe fått, særlig etter at han tidligere i år gikk på et dramatisk helsereformnederlag. Like før avstemningen i Representantenes hus var det en fornøyd president som snakket til media.

– Dette er en historisk seier for det amerikanske folk. Fra februar vil de se fordelene med denne skatteloven, og se hvor fantastisk denne seieren er. Det er en enorm skattelettelse for middelklassen, og en strålende julegave til hardtarbeidende amerikanere, sa Trump.

I tillegg til å si at den nye loven vil føre til at jobber igjen strømmer inn i landet pekte presidenten på at den nye loven også har andre følger enn de rent skattemessige.

– Med denne loven har vi strengt tatt også fjernet Obamacare, som vi skal erstatte med noe mye bedre, og vi får åpnet opp for oljeboring i en av de største oljereservene dette landet har sett.

Trump siktet her til at den delen av Obamas helselov som tvang mange til å kjøpe forsikring nå blir tatt bort. Resten av Obamacare blir værende. Det andre han siktet til var at man nå kan starte borre etter olje i det som så langt har vært et beskyttet naturreservat i nordøstre Alaska.

BØNN: President Donald Trump og resten av hans regjering sammen i bønn før de startet et møte i Det hvite hus onsdag. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

Over halve befolkningen er mot



I Senatet har det den siste uken vært en viss spenning om Republikanerne ville klare å få de nødvendige 50 stemmene. Det gjorde de, til tross for at et av John McCain var syk og ikke kunne stemme. Det gjorde derimot alle de 51 partifellene hans. 46 demokrater og to uavhengige stemte imot.

I Representantenes hus ble det 227 stemmer for og 203 stemmer mot i den første avstemningen tirsdag. I omstemningen onsdag ble det 224 mot 201 stemmer. 12 republikanere i Huset stemte mot lovforslaget begge gangene.

Meningsmålinger viser at mer enn halve befolkningen i USA er motstandere av det som blir deres nye skattelov. Spørsmålet mange nå stiller er derfor hvordan dette vil slå ut under neste års mellomvalg, der hele Representantenes hus og en tredjedel av Senatets medlemmer er oppe til valg.

Noen mener dette vil være positivt for Republikanerne fordi de nå endelig kan vise at de har fått til noe stort med sitt flertall i Kongressen. Andre mener velgerne vil straffe dem for å innføre en skattelov de misliker.

Majoritetsleder Mitch McConnell, som til Demokratenes store irritasjon har hastet lovforslaget gjennom Senatet, er tilsynelatende ikke bekymret.

– Klarer vi ikke å selge dette til det amerikanske folk, burde vi finne oss ny jobb, sier han.

TRIO: Husets flertallsleder, Paul Ryan (t.v.), president Donald Trump og Senatets flertallsleder Mitch McConnell (t.h.) har fått julegaven de ønsket seg. Foto: Evan Vucci , AP

Lite til vanlige folk



McConnell, Trump og resten av Republikanerne har solgt loven inn som noe middelklassen vil nyte godt av. Demokratene hevder på sin side at dette er skattekutt for de rike.

– Det er snakk om massive kutt for bedrifter, fra 35 til 21 prosent skatt. For å få til det var konsekvensen at man ikke hadde mulighet til å gi vanlige folk skattekutt de kommer til å merke i særlig grad, fortalte den uavhengige skatteeksperten Jeremy Scott til VG denne uken.

Han mener begge partiene overdriver sine påstander, men er likevel klar på at de som hevder de rike vil tjene mest er nærmest sannheten.

Et annet spenningsmoment er hvordan skattereformen slår ut på USAs nasjonalgjeld. Det er anslått at den kommer til å stige med 1,5 trillioner dollar de neste ti årene, men det er uklart hva konsekvensene av dette blir.