Mener Trumps Iran-utspill er farlig for Norge

I løpet av helgen har en rekke verdensledere reagerer på Trumps krasse kritikk av atomavtalen med Iran. Dette har betydning for Norge, mener seniorforsker.

Fredag gikk USAs president Donald Trump hardt ut mot atomavtalen med Iran, og kunngjorde at selv om han ikke trekker USA ut, så resertifiserer han ikke avtalen.

Trumps tale har blitt møtt med skepsis hos EUs utenrikssjef, FN, Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Kina og Russland. Iran reagerer med å si de vil forlate avtalen hvis den ikke tjener deres interesser, skriver NTB.

– USA isolerer seg nå først og fremst fra venner og allierte, sier seniorforsker Svein Melby, ved Institutt for forsvarsstudier.

– Har betydning for Norge

Presidenten karakteriserte nok en gang avtalen som den «verste avtalen USA noengang har inngått», og sa at Iran er ute etter «død over USA og død over Israel».

– Han mener at avtalen er elendig fordi den ikke gjør noe med Irans generelle utenrikspolitiske opptreden. Men hvis man skal ha noen sjanse til å endre Irans adferd, må det bygge på enigheten bak avtaleverket, ikke trusler og militærmakt, sier Melby.

UROVEKKENDE: Svein Melby mener Trumps oppførsel gir grunn til bekymring. Foto: Bjørn Sigurdsøn , scanpix

Melby mener Trumps uttalelser og andre verdenslederes reaksjoner viser at Trump styrer USA mot en ny kurs. Han mener dette er et faresignal for Norge.

– Følger han denne linjen er det et tidsspørsmål før han trekker USA ut av hele avtalen. Dette er et stort strategisk feilgrep, og Trump gjør en grov overvurdering av hvordan USA kan utøve innflytelse i verden. Det gir også Russland og Kina en mye større mulighet til å spille sine spill internasjonalt, sier han.

Dette er ikke bare en enkelthendelse, men en del av et nytt mønster der Trump vil frigjøre USA fra forpliktende ordninger, understeker Melby.

– Et USA med redusert tro på slike ordninger kan bety at vi må være forberedte på at Trump har samme grunnlag holdning til alliansene, sier han og utdyper:

– Dette har i høyeste grad betydning for et land som Norge. Vi har siden 1949 bygget vår utenrikspolitikk på forpliktende samarbeid med USA gjennom kollektive ordninger og institusjoner som Nato.

