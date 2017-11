Statsminister Theresa May sier torsdag at Trumps deling av høyreradikalt innhold var helt feil. Den britiske ambassadøren til USA har også vært i kontakt med Det hvite hus angående saken.

President Donald Trump har blitt møtt med sterk kritikk etter at han onsdag, via sin private twitter-profil, delte tre videoer fra den høyreradikale organisasjonen Britain First.

Ifølge CNN, gikk statsminister i Storbritannia, Theresa May, torsdag hardt ut mot den amerikanske presidenten på en pressekonferanse i Jordan. Der gjentok hun budskapet hun formidlet gjennom sin talsmann onsdag, og uttalte at det var «feil» av Trump å dele de antimuslimske videoene, og at innholdet kommer fra en «hatefull» britisk høyreradikal gruppe.

Den amerikanske presidenten besvarte i kjent stil gårsdagens kommentarer på Twitter, og skrev at May ikke skulle fokusere på ham, men heller fokusere på «Den ødeleggende radikale islamske terrorismen som finner sted i Storbritannia».

Ifølge The Guardian poengterte May torsdag at hun ikke var redd for å kritisere hverken Trump eller USA.

– Det faktum at vi samarbeider betyr ikke at vi er redd for å si ifra når vi mener at USA tar feil, og å være veldig klare overfor dem. Jeg er veldig klar på at delingen fra Britain First var feil ting å gjøre, fortalte May på pressekonferansen.

Diplomat i kontakt med Det hvite hus

Flere har ytret et ønske om at May skal avlyse Trumps statsbesøk til Storbritannia, men statsministeren insisterte på at forholdet mellom de to stormaktene ville overleve denne stormen, og hun foreslo at statsbesøket skulle finne sted som planlagt.

– Invitasjonen til et statsbesøk har blitt gitt, og har blitt akseptert. Vi har ikke satt noen dato ennå, uttalte May.

Torsdag ble gloser som «rasist», «fascist» og «ondskap» flittig brukt i det britiske Parlamentet til å beskrive den amerikanske presidentens oppførsel, og saken har også utviklet seg til å bli en diplomatisk affære.

HAR TATT KONTAKT: Den britiske ambassadøren til USA, Kim Darroch, skrev torsdag på Twitter at han hadde vært i kontakt med Det hvite hus angående Trumps deling av de høyreradikale videoene. Foto: Alex Wong , AFP

Den britiske ambassadøren til Washington, Sir Kim Darroch, har ifølge The Guardian tatt opp hendelsen formelt med Det hvite hus. Torsdag skrev han på Twitter at «det britiske folk frastøter seg den høyreradikale, fordømmende retorikken, som søker å dele samfunn og fjerne sømmelighet, toleranse og respekt».

Videre skriver han at «britiske muslimer er fredfulle og lovlydige borgere», og bekrefter videre at han onsdag var i kontakt med Det hvite hus angående hendelsen.

Vil fengsle presidenten

Representanter i det britiske Underhuset har heller ikke lagt skjul på sin misnøye med den amerikanske presidentens oppførsel på Twitter. Torsdag sa Stephen Doughty i Labour-partiet at «Dette er presidenten i USA, som deler betent og splittende innhold med millioner». Labour-politikeren mente at Trumps deling av de radikale videoene enten var «rasistisk, inkompetent, eller tankeløst», eller «alle tre».

En annen Labour-politiker, Chris Bryant, mente Trump ville bli arrestert hvis han satt sine ben på britisk jord, og at det var best om han ikke kom i det hele tatt.

Flere tok også til orde for at Trump skulle slette Twitter-kontoen sin.

– Ville ikke verden vært et bedre sted hvis statsministeren kunne overtale den amerikanske presidenten til å slette sin Twitter-konto, uttalte den konservative politikeren Peter Bone.

Få støtte fra sine egne

Under en pressebrifing torsdag ble en talsperson for May spurt om regjeringens kontakt med Det hvite hus. En talsperson for Theresa May opplyste at regjeringen til stadighet er i kontakt med Trump-administrasjonen, og at de også har vært det de siste dagene.

– Men du kan ikke forvente at jeg skal gå i detalj på disse samtalene, uttalte talspersonen.

Trump later imidlertid til å ha støtte hos sine egne, og onsdag kveld gikk Det hvite hus ut og forsvarte videodelingen.

– Uansett om det er ekte videoer, er trusselen ekte. Det er det presidenten snakker om, det er det presidenten fokuserer på, å takle disse ekte truslene, og de er ekte samme hvordan du ser på det, sa pressesekretær i Det hvite hus, Sarah Sanders, ifølge CNN.