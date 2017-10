Kilder om Trump: «Kokte» da han fikk vite om siktelsene

Presidenten skal ha «kokt», og var uforberedt på siktelsene mot tidligere valgkamprådgiver George Papadopoulos, ifølge amerikanske medier.

I følge en av CNNs republikanske kilder i det hvite hus, var det en svært opprørt Trump som fulgte med på utviklingen i etterforskningen som ble rapportert om mandag.

Samtidig skal ikke anklagene mot Manafort ha kommet som en overraskelse på presidenten. Han ble derimot svært overasket, ifølge CNNs og Politocos kilder, over at den tidligere kampanjerådgiveren George Papadopoulos innrømmet at han hadde løyet til gjentatte ganger til Muellers FBI-betjenter om sin kontakt Russland.

Det hvite hus har i følge Politico bledt om at Manafort-saken nedtones, og de vil heller forsøke å flytte fokus til Clinton og andre demokrater.

2016: Manafort anklages for lyssky Ukraina-virksomhet

Dette har skjedd:

CNN og Politico: Ikke forventet

Trumps tidligere rådgiver Papadopoulos var i kontakt med en russisk professor som han senere måtte innrømme hadde nære bånd til Kreml. Professoren skal ha fortalt at russiske myndigheter hadde «tusenvis av e-poster» som kunne brukes til å sverte Hillary Clinton.

Denne sjokknyheten kom like etter at siktelsene mot Mannafort og Gates ble tatt ut.

– Jeg har ingen anelse om hvem denne fyren er, om han lyttet til noen eller om han bare handlet på egenhånd, sa en tidligere ansatt i Trump-kampanjen til Politico om Papadopoulos.

Mens det hvite hus hadde forberedt seg til å slå tilbake mot en anklage mot Manafort, og ifølge kilder Politico har snakket med hadde brukt helgen på å «finne en strategi for å ta avstand fra saken om den ikke involverte presidentkampanjen», ble de altså tatt på sengen av Papadopoulos-anklagen.

Mueller har understreket at de første siktelsene bare er en liten del av en større etterforskning. I rettsdokumentene står det at Papadopoulos har vært verdifull og samarbeidsvillig i etterforskningen.

IKKE NOE MED TRUMP Å GJØRE: Pressesekretær Sanders for Det hvite hus understreket mandag at hverken Manafort- eller Papadopolous-siktelsene har noe med Trump-kampanjen å gjøre, og avviser at Trump vil sparke etterforsker Mueller, noe han tidligere har antydet. Foto: Nicholas Kamm , AFP

Vil rette oppmerksomheten mot Clinton

Presidenten har på Twitter uttrykt at det ikke finnes noen sammensvergelse, at demokratene driver en heksejakt hos ham, og at fokuset burde rettes mot Hillary Clinton. I følge Politico er nettopp dette strategien til det hvite hus: Å nedtone fokuset på Manafort, og flytte det over mot den tidligere presidentkandidaten.

«Hvorfor er ikke skurke-Hillary og Demokratene fokus?????», skrev Trump på Twitter mandag.

Det han sikter til, kan blant annet være Tony Podesta, en demokratisk lobbyist som måtte fratre sin stilling etter at han det kom fram at Mueller også etterforsket ham på grunn av hans arbeid for en Ukrainsk organisjon som kobles til Manafort, skriver The Guardian.

Det har også kommet fram at tidligere presidentkandidat Hillary Clinton skal ha gitt økonomisk støtte til selskapet som stod bak en omstridt rapport fra januar som hevder at Russland sitter på sensitiv, personlig informasjon som kan skade president Trump.

– Bunnlinjen er at de (Muellers etterforskningsteam, journ. anm) ikke viser noen sammensvergelse mellom Trump-kampanjen og Russland, sa Chris Ruddy, en god venn av Trump, til Politico.

Jusprofessor Paul Schiff Berman mener derimot det er kritisk for president Donald Trump at hans tidligere valgkampsjef er siktet for å ha konspirert mot USA.

Han mener dette bare er begynnelsen, ikke slutten, for etterforskningen av Trump-kampanjens bånd til Russland.

