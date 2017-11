MORGAN COUNTY (VG) I Shawn Penners (32) hjemdistrikt i Vest-Virginia stemte 75 prosent på Donald Trump. Butikkmedarbeideren var en av dem. Han gjorde det «fordi Trump virket som en som ønsket å fikse USA».

Vi stilte ham 10 spørsmål om året som har gått.

– Ble du overrasket over valgresultatet for et år siden?

– Nei, fordi mange jeg kjenner også stemte på Donald Trump. Jeg så på Facebook og Twitter at han hadde mange tilhengere. Hillary Clinton var nok favoritt for mange, men folk ønsket noe nytt. Trump hadde en bedre plan.

– Hvordan har du opplevd det siste året?

– Jeg liker å tro at han kommer til å oppfylle løftene sine, for eksempel om Obamacare. Men han pådrar seg mye oppmerksomhet som gjør det lett for folk å mislike ham. Jeg gjør ikke det. Jeg ønsker å gi ham en sjanse. Så langt er jeg fornøyd, og jeg ville ha stemt på ham igjen.

– Hva er Trumps største seier så langt?

– Det er et godt spørsmål. Jeg er usikker, men jeg er fornøyd med hvordan han håndterer immigrasjon. For eksempel reiseforbudet. Folk sier han er rasist, men det er han ikke. Landet vårt er bygd på immigranter. Alt han vil er å beskytte oss.

– Hva er Trumps største nederlag så langt?

– Det er kanskje ikke et nederlag for ham, men personlig skulle jeg ønske at han hadde brukt mindre penger på Forsvaret, penger som på en måte forsvinner ut av landet, og mer på ting som infrastruktur og utdanning her hjemme. Vi trenger bedre veier og bedre skoler.

PRESIDENT: Donald Trump ble i fjor valgt til USAs president. Foto: Brendan Smialowski , AFP

– Trump er tatt i mange løgner. Hva tenker du om det?

– Vi lyver alle. Man vil alltids kunne finne noe å ta en president på, men jeg ser ikke på ham som en dårlig person. Han er bare opptatt av å beskytte imaget sitt. Det er jo ingen store, viktige løgner. Jeg tror han er en hederlig type.

– Hva er ditt syn på Trumps bruk av Twitter?

– Jeg synes for eksempel det er bra at han angriper NFL-spillerne som ikke står opp under nasjonalsangen. Han beskytter flagget vårt og nasjonalsangen vår. Men han kan nok gjøre lurt i å tone ting litt ned, å være litt mer taktisk for ikke å provosere folk. Man ser jo ikke presidenter i andre land være slik på Twitter.

– Hva tenker du om at Trump stadig angriper mediene?

STEMTE TRUMP: Shawn Penner fra Morgan County i Vest-Virginia. Foto: Jostein Matre/VG

– Allerede før Trump var det mange medier som gjorde en dårlig jobb. Det er mye «fake news» og propaganda der ute. Mediene er der jo for å avsløre dårlige ting i samfunnet. Nå forsøker de bare å skade ham. Samtidig kan nok han være litt mer «classy», og ikke gi dem så mye å skrive om.

– Tror du Russland forsøkte å påvirke valget, og var i så fall noen fra Trump-kampanjen involvert?

– Når det kommer til amerikanske myndigheter er det ikke godt å si hva som skjer. Det er konspirasjoner både til venstre og høyre. Men jeg kan ikke se hvorfor Russland skulle gjøre det.

– Tror du Trump blir gjenvalgt?

– Akkurat nå virker det som at det er 50/50-sjanse for det. Det spørs hvem motkandidaten blir. Jeg tror han vil gjøre de rette tingene for landet vårt, og da kan han fint bli gjenvalgt.

– Hva må til for at Demokratene skal komme tilbake?

– De kommer nok til å fortsette å denge løs på Trump. Skal de komme tilbake tror jeg de må slutte med det, og heller samarbeide mer med Republikanerne for å gjøre landet vårt fantastisk igjen.